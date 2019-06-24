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影／連署免簽名 國民黨全代會提案用「掃」的

2019-06-24 15:24聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨中常會7月28日登場，屆時除將舉辦總統與立委選舉造勢活動，黨代表提案也是會議重點。因應龐大提案連署需求，國民黨自1995年起，以條碼連署條取代簽名，並一度自行「研發」條碼機加速「解碼」。

黨務人士表示，與現在一天搞定不同，過去全代會動輒4至8天，不包括會中臨時提案，一次會議黨代表一般提案可能就多達2百多件，有的提案連署人也高達數百人，有些黨代表連署簽名太藝術也難以辨認，議事人員光要確認連署狀況常累得半死。

1995年間，國民黨全代會黨代表提案連署才著手改採條碼連署條，不僅加速條碼判讀，電腦讀取後也可自動剔除重複連署部分，提升不少效率，但初期要辨識還是要克難的用墊板挖洞點字方式辨別。

為加速黨代表條碼連署條掃描，1997年國民黨索性請資訊公司開發獨有條碼掃描機，盼再加速黨代表連署條碼讀取。只不過一開始用紙較大張，一遇紙張不平整就卡紙，每次掃描資訊公司還要派工程師隨伺在側排除故障，光比對名字還是搞的昏天暗地。

之後國民黨研發的條碼掃描機層一度變更設計「升級」，但到2000年間，隨條碼掃描技術進步，國民黨自行研發的條碼掃描機還是收入倉庫，改為一般的條碼掃描器掃取條碼連署條，並延用至今。

黨務人士表示，國民黨黨代表人數是民進黨黨代表總數約4倍，黨代表在全代會提案使用條碼連署條也是國民黨僅有的做法，凸顯了國民黨與時俱進。

黨務人士表示，今年全代會開會通知與提案連署條已於20日送出，黨代表要提出一般提案，必須在7月12日之前完成連署繳回，黨中央將於7月22日工作會議進行審查，通過的提案就會被印入全代會手冊，納入全代會討論提案。

中常委曾文培表示，每年全代會包含黨代表、中央委員與中常委都會收到10張印有條碼的連署條，相當於每位黨代表可以連署10個黨代表提案；全代會前提案要有60位黨代表連署，全待會上臨時提案要有100位黨代表連署，過門檻提案就程討論議案。

曾文培說，國民黨每次全代會有幾個重點，除主席致詞，因為2020有總統與立委選舉，選舉造勢也是這次全代會的重點，要把平台做給黨提名參選人；此外，這次全代會還將討論黨章修正，最後就是黨代表的一般提案與臨時動議。

曾文培表示，這次全代會截至目前為止，可能討論的黨章修改案有總統是否是當然黨主席，以及縣市長是否增列為當然中常委兩案；黨代表一般提案，則是有黨代表主張黨代表選舉黨員投票花費較高，建議改為黨員民調產生。

曾文培分析，總統是否取消成為當然黨主席提案，黨代表間支持的共識還蠻大的；黨代表選舉是否由黨員投票改為黨員民調，部分黨員認為繳了黨費也希望能支持想支持的黨代表參選人，用黨員民調可能忽略他們的聲音，實際操作要有較詳細研擬。

國民黨全代會討論議案，長期以來多採鼓掌通過的共識決。曾文培回憶，印象中遠的只有前總統馬英九擔任黨主席時，為推動總統為當然黨主席與中常委由一年一選改為兩年一選啟動表決；較近的則僅2015年總統提名時啟動「換柱」動用表決權。

黨務發展與時俱進，國民黨黨代表全代會提案「獨家」採條碼連署條。 記者周志豪 / ...
黨務發展與時俱進，國民黨黨代表全代會提案「獨家」採條碼連署條。 記者周志豪 / 攝影
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