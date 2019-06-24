影／連署免簽名 國民黨全代會提案用「掃」的

2019-06-24 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨中常會7月28日登場，屆時除將舉辦總統與立委選舉造勢活動，黨代表提案也是會議重點。因應龐大提案連署需求，國民黨自1995年起，以條碼連署條取代簽名，並一度自行「研發」條碼機加速「解碼」。

黨務人士表示，與現在一天搞定不同，過去全代會動輒4至8天，不包括會中臨時提案，一次會議黨代表一般提案可能就多達2百多件，有的提案連署人也高達數百人，有些黨代表連署簽名太藝術也難以辨認，議事人員光要確認連署狀況常累得半死。

1995年間，國民黨全代會黨代表提案連署才著手改採條碼連署條，不僅加速條碼判讀，電腦讀取後也可自動剔除重複連署部分，提升不少效率，但初期要辨識還是要克難的用墊板挖洞點字方式辨別。

為加速黨代表條碼連署條掃描，1997年國民黨索性請資訊公司開發獨有條碼掃描機，盼再加速黨代表連署條碼讀取。只不過一開始用紙較大張，一遇紙張不平整就卡紙，每次掃描資訊公司還要派工程師隨伺在側排除故障，光比對名字還是搞的昏天暗地。

之後國民黨研發的條碼掃描機層一度變更設計「升級」，但到2000年間，隨條碼掃描技術進步，國民黨自行研發的條碼掃描機還是收入倉庫，改為一般的條碼掃描器掃取條碼連署條，並延用至今。

黨務人士表示，國民黨黨代表人數是民進黨黨代表總數約4倍，黨代表在全代會提案使用條碼連署條也是國民黨僅有的做法，凸顯了國民黨與時俱進。

黨務人士表示，今年全代會開會通知與提案連署條已於20日送出，黨代表要提出一般提案，必須在7月12日之前完成連署繳回，黨中央將於7月22日工作會議進行審查，通過的提案就會被印入全代會手冊，納入全代會討論提案。

中常委曾文培表示，每年全代會包含黨代表、中央委員與中常委都會收到10張印有條碼的連署條，相當於每位黨代表可以連署10個黨代表提案；全代會前提案要有60位黨代表連署，全待會上臨時提案要有100位黨代表連署，過門檻提案就程討論議案。

曾文培說，國民黨每次全代會有幾個重點，除主席致詞，因為2020有總統與立委選舉，選舉造勢也是這次全代會的重點，要把平台做給黨提名參選人；此外，這次全代會還將討論黨章修正，最後就是黨代表的一般提案與臨時動議。

曾文培表示，這次全代會截至目前為止，可能討論的黨章修改案有總統是否是當然黨主席，以及縣市長是否增列為當然中常委兩案；黨代表一般提案，則是有黨代表主張黨代表選舉黨員投票花費較高，建議改為黨員民調產生。

曾文培分析，總統是否取消成為當然黨主席提案，黨代表間支持的共識還蠻大的；黨代表選舉是否由黨員投票改為黨員民調，部分黨員認為繳了黨費也希望能支持想支持的黨代表參選人，用黨員民調可能忽略他們的聲音，實際操作要有較詳細研擬。