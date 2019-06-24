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軍改釋憲／ 立委為老兵抱屈：執政黨不檢討問題

2019-06-24 14:52聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

大法官受理軍公教聲請年改釋憲，軍改部分下午行言詞辯論，聲請人、立委李鴻鈞受訪表示，年金運用難道政府不用負責？這是百姓交出來的錢（納稅），為什麼弄到破產？他為軍公教抱屈，「執政黨不檢討問題點，卻全歸在年金破產，這不合理。」

今下午2點，憲法法庭進行言詞辯論，親民黨立委李鴻鈞、國民黨立委呂玉玲及「八百壯士」退役中將吳斯懷步入法庭前接受媒體訪問。李鴻鈞認為，軍警消跟一般勞動者服務業不同，畢竟是一種特殊職業，這方面的看待（退休金）不能用齊頭式。

李質疑，年金長期運用、投報酬率，政府難道不用負責？這是百姓大家交出來的錢，政府為什麼把它弄到破產？不檢討問題點，然後只是把全部歸在年金破產，這不合理。

呂玉玲說，憲法保障財產權跟平等權，但這次軍公教改革，政府說是因財政問題。財政問題有很多種解決方法，執政黨選擇最不負責任方式，辯論庭要說出他們不平及所受委屈，因為這薪資就是他們財產，不能任意支配他們財產。

吳斯懷表示，反年改團體依據大法官會議提出的8個言詞辯論題綱，做了周全準備。團體在街頭485天抗爭，已經針對憲法跟法條上做了很周延的準備。在去年九月三號提出釋憲聲請書，將近1萬5千字，大法官會議決定受理，也召開說明會，在公開說明會前，大法官會議已經共告了13個爭點，依據13個爭點，團體所提出的補充資料說明，大法官會議又嚴謹提出8個題綱。

吳強調，聲請方做了充分準備，呼籲全國民眾注意，也呼籲大法官，法律人有兩句海內外流傳的話，第一個，對法律人的自我期許，政治止步。第二個，很榮耀的，法律人我心如秤。就是天秤，正中間。大法官會議不應有顏色，只該有法律。憲法層次是中華民國的立國根本。

今天不止在中華民國憲法法庭言詞辯論，也會現場直播，全世界都會觀看，看看中華民國大法官會議如何面對這件事，這是軍公教透過國會三分之一連署，提出釋憲聲請。

吳說，8個爭點幾乎每項提到修正是否違反法律不溯及既往、信賴保護、憲法保障生存權、財產權、工作權，希望大家從這幾個面向來看這次的言詞辯論。

親民黨團總召李鴻鈞。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
親民黨團總召李鴻鈞。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
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大法官軍公教年金改革
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