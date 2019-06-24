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彰化立委藍綠形成男女對決 民進黨4戰將首度合體亮相

2019-06-24 14:13聯合報 記者林宛諭╱即時報導

民進黨彰化縣黨部今天由黨部主委邱建富召集彰化縣4名立委參選人第一選區陳秀寶、第二選區黃秀芳、第三選區洪宗熠、第四選區陳素月首度合體亮相，4人表示要全力拚國會過半，以支持總統蔡英文，捍衛台灣民主，而巧的是此次彰化民進黨和國民黨藍綠各選區剛好形成男女對決局面。

彰化縣4席立委中民進黨即佔用3席，除了現任黃秀芳、洪宗熠、陳素月，第一區陳秀寶是彰化縣議員，其父是前立委陳進丁，紮根地方已久，邱建富與4名參選人今天一起拿著反「九二共識」「一國兩制」「統戰利誘」「紅色媒體」牌子並擊破，表達要捍衛民主與國家安全的決心。

陳秀寶說，此次選舉民進黨很艱困，且經過這次反送中事件後，希望大家支持民進黨候選人，讓台灣能確保主權、保障言論自由，讓下一代還能有好的環境。

陳素月說，明年的選戰關係到整個台灣自由民主是不是可以繼續下去，最近大家都看到中共是多麼專制、不尊重人權，唯有在自由民主制度下，每個人的生命財產才可受到保障，所以呼籲所有支持者要歸隊一起打贏選戰。

黃秀芳說，她是在立法院衛生環保委員會，長期關注婦幼議題，雖然一些政策不見得盡如人意，但都是盡力對台灣人民爭取最大福祉，明年2020年是關鍵年，民進黨立委要過半，總統才會好做。

洪宗熠說，民進黨總統參選人順利完成初選，現在最重要的就是讓總統蔡英文可以繼續連任當選，如何整合黨內不同聲音，讓大家步伐一致往前走很重要。

民進黨彰化縣黨部今天由黨部主委邱建富召集彰化縣4名立委參選人首度合體亮相，(左至...
民進黨彰化縣黨部今天由黨部主委邱建富召集彰化縣4名立委參選人首度合體亮相，(左至右) 第一選區陳秀寶、第二選區黃秀芳、邱建富、第三選區洪宗熠、第四選區陳素月，4人表示要全力拚國會過半，以支持總統蔡英文，捍衛台灣民主。記者林宛諭／攝影
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