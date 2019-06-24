韓粉外溢遺址公園 綠議員要求台中市文化局長下台

2019-06-24 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜6月22日台中造勢大會，主辦單位除借用河南路主場地外，另借「小來公園」並架設電視牆。台中市民進黨議員陳淑華等人今天在市議會定期大會三讀會提臨時動議，她指出小來公園是市定的文化遺址，當天竟出借作為政治活動之用，還在文化遺址架設電視牆「何苦為難小來？」綠營議員要求市長盧秀燕道歉！

文化局長張大春表示，當初文資處人員同意時，不了解是政治活動，以為是公益活動才同意。因開放性的公園，人潮外溢到公園也很難阻止。日後審核相關活動時，會特別注意！

陳淑華、曾朝榮、李天生、邱素貞、賴佳微、黃守達與鄭功進等人怒指文化局是說瞎話，怎可能准予用庶民公益園遊會的名義，不用租金、保證金會認為這是非政治的公益活動！全世界都知道當天是辦韓國瑜的造勢活動啊！

張大春說，因文資處人員不了解這不是政治活動，認為是公益活動就核准，這很理所當然！陳淑華提高聲量說「如果局長要繼續如此回應，就該道歉下台！」對遺址的保存態度輕忽，應該訂定遺圤公園的保存辦法。

陳淑華指出，小來公園是原地發現惠來遺址，啟用後只租給一次遺址導覽、一次高中辦文化活動，她認為在公園還架設電視牆，說不過去！