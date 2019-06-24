影／郭台銘：明天辯論會非擅長領域 很緊張

2019-06-24 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



鴻海集團前董事長郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，預計下周四、7月4日對外開幕，郭台銘今天上午再到台大癌醫，為第一線準備的工作同仁加油打氣。而面對明天國民黨首場國政願景辯論會，郭台銘表示，他是「大姑娘上花轎，頭一遭」，非常緊張，且明天內容是國防、外交，不是他擅長項目。

郭台銘今天中午接受媒體訪問時表示，他看起來雖精神不錯，但昨晚與小編們準備辯論稿至凌晨兩點才休息；雖然明天辯論的題目雖已告知，但類型是國防、外交，並非他擅長的經濟、科技等領域，所以他非常緊張。

郭台銘說，他已辭掉鴻海總裁，以後請別叫他郭董，但可稱呼他「郭懂」，懂不懂的懂，因為他擅長經濟外，日後會排除所有外務專心選舉，懂的東西只會更多。

郭台銘說，他是國民黨裡的乖乖牌，明天辯論會只有12分鐘，時間真的太少，光一個兩岸議題，5000字都寫不完，講的多大家搞不清楚，講的少內容又不完整，所以他很緊張，辯論稿尚未定稿；不過明天因參選人間無辯論，可能會變成演講比賽，不過他是個務實的人，不會為演講而演講；他並自詡為白居易不是杜甫，會講很潛顯易懂的內容，讓民眾理解他的想法。

當媒體提到高雄市長韓國瑜近來周周造勢，但民調數字卻不增反減、往下走時，郭台銘說，自己在拚的是「做事」而非造勢，如未來台大癌醫會引進更多科技、平台架設等，這都比造勢更有價值。他說，現在的老百姓不笨了，不人云亦云了，連國中生都很聰明，會表達自己意見。

而立法院前院長王金平不參加黨內初選機制，並說要選到底，對此，郭台銘說，感到很可惜，他質疑國民黨內到底沒有大力地去慰問協調王，王金平的人脈非常廣，若沒有王的「陸軍」加持，國民黨2020要贏很難。所以他不希望王金平離開國民黨，希望黨中央能趕緊去慰問、關心。