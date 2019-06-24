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年改言詞辯論下午登場 軍公教團體報名旁聽踴躍

2019-06-24 12:46聯合報 記者徐偉真╱即時報導

軍公教年改釋憲案，大法官將在今明兩天在憲法法庭進行言詞辯論會，圖為在野黨立委之前...
軍公教年改釋憲案，大法官將在今明兩天在憲法法庭進行言詞辯論會，圖為在野黨立委之前在高等法院外抗議，要求言詞辯論，譴責大法官不公。記者黃義書／攝影
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軍公教年改釋憲案，大法官將在今明兩天在憲法法庭進行言詞辯論會，軍公教團體報名旁聽的情況非常踴躍；全國教育產業總工會理事長黃耀南說，團體先前密集收集資料，這幾天也針對言詞辯論會進行模擬演練，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷說，這次的言詞辯論是司法上重要里程碑，軍系團體每場都會參加。

在野黨立委之前提起的軍公教年改釋憲案，大法官訂於今天下午和明天上午及下午，分別針對軍公教年改釋憲案舉行三場言詞辯論，立委當時主張進行言詞辯論才符合正當司法程序，司法院之後公布言詞辯論時程，大法官也公布爭點題綱。

黃耀南說，他負責聯繫言詞辯論的代理人和鑑定人，他除了今天因為整天有課不能出席之外，明天的兩場都會到場旁聽，團體對於這三場報名很踴躍，甚至有人擔任助理人員；吳斯懷說，軍系團體報名非常踴躍，網路上一開放報名就立刻登記。

黃耀南說，司法院公布言詞辯論會時程後，全教產就積極聯繫學者、專家及律師進行準備和模擬演練，他們端午節時也犧牲假期努力蒐集相關資料、文件，之後到司法院網站上提出具體文件，除了代理人提出的相關法律文件之外，還有一大部分是他們這些當事人，包括軍公教提出的「法庭之友」資料，上周也把相關資料送進司法院給大法官參考，也獲受理，這幾天和代理人及鑑定人多次開會及模擬言詞辯論會的情況。

吳斯懷說，軍系團體對三場言詞辯論報名很踴躍，有人在現場旁聽，也有人在大廳看轉播，大家要公開檢驗庭上所有人的說法，他說為了退休軍公教的年金改革舉行言詞辯論是司法上少見的案例，也是首見，是司法上很重要的里程碑，他相信大法官會議會站在歷史地位和國際法學的角色，持平地聽雙方的辯論意見跟做最後的文書審查。

軍公教大法官年金改革釋憲
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