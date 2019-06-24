農地工廠修法 工廠聯盟：反對硬落日 支持政院版

2019-06-24 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



《工廠管理輔導法》預定本週四將完成修法，對於是否增設二十年落日條款等討論，「全國臨時工廠登記聯盟」今天舉行記者會，表達反對臨時工廠輔導措施硬落日的規定，並重申支持政院版草案規劃的立場。

全國臨時工廠登記聯盟表示，業者嚴肅面對農地工廠議題與工輔法的修正，始終用共生、共榮角度與思維，思考這個歷史問題；爭取修法過程，各縣市業者皆自發性地組成協會，串聯連署，對於環保團體不斷指控，形容為偷搶拐盜之徒表達嚴正抗議；更再次強調修法過後，必定積極接受輔導與納管的決心。

另外對於環保團體所提二十年落日條款，全國臨時工廠登記聯盟持反對立場，聯盟表示，依目前政院版草案，要符合特定工廠規定，估計業者勢必投入平均近千萬成本，改善環保、消防、排放水、建築安全等，每一個環節都需要專業人士與中央地方各級政府的協助。依政院版草案，申請納管、提出改善計畫後，必須在十年內完成所有改善作業取得認證，聯盟認為，對業者或地方主管機關而言，這已經是極大的時間壓力。

全國臨時工廠登記聯盟也提到，對於環保團體要求，從完成改善之後，十年之內要取得一般工廠核可，但這需經過地目變更、都市計畫審查等，從地方到中央都有層層關卡，不是一家小工廠可以主導完成；如果因為無法在期限內完成這些流程，而要求廢止登記、強制拆除，無異是將不可測的風險強壓在努力求生存的工廠身上。

聯盟也舉例，彰化一家橡膠工廠，在取得臨時工廠登記之後，歷經九年時間，還沒能走完地目變更的審查流程，環保團體硬要落日條款入法，實在是背離、無視現實狀況的修法提議。