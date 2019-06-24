反紅色媒體遊行沾染政黨 朱立倫嘆：汙染了 走偏了

2019-06-24 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



參加國民黨總統初選的朱立倫上午接受電台專訪。 記者侯永全／攝影 分享 facebook 針對昨天的時代力量立委黃國昌與網紅館長發起的反紅色媒體遊行。新北市前市長朱立倫今接受電台專訪表示，應該要跳脫政黨，否則本來呼籲台灣媒體走中道的訴求反而被汙染、走偏了。

朱立倫說，台灣是一個重視媒體自由環境的社會，我們尊重每一個媒體的言論自由，但希望每個媒體可以秉持中華民國的立場、台灣的立場。

但朱立倫也說，昨天的活動有點可惜，若是館長跟民間友人發動的話比較跳脫政黨，但黃國昌是時代力量立委，另外還結合一些民進黨人士，這讓本來要呼籲台灣媒體走中道的訴求，被汙染了，走偏了。