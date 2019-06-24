游盈隆：落水後水淹鼻子 再不做點事就死了

2019-06-24 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台灣民意基金會董事長游盈隆宣布退出民進黨，對於退黨決定，游今天透露，他想宣布退黨的時間，原是在6月13日黨內初選民調出來當日晚，或是隔天，當時想「不公不義的事發生眼前」，不禁問自己「道德水平難道只有這樣？」不過後來幾經考慮，不必要那時宣布，游說，「看起來，我對民進黨還是蠻好的，沒有那時表達憤怒！」，但經過十天沉澱，覺得自己還是應該宣布退黨，他提到「時間到了」，「落水後，水已經淹到鼻子，再不做點事情，就死了。」

游今天再提退黨的六點理由，游表示，黨內初選只是一個短期因素，退黨原因是長期以來，民進黨自2016年重返執政後，很多事情讓他對黨非常失望。游提到，蔡執政下，黨沒有善用時間，沒有好好為台灣人民做事，這種蹉跎執政光陰，是非常大的錯誤及罪惡。

游也提及特赦扁，游表示，特赦是重要的事，不是對扁的感情，而是對國家社會與人民的事情，因任何一個民主憲政國家，對前總統的特赦是憲法賦予總統的專屬權力，蔡總統必須善用憲法的賦予，去為人民、國家社會謀福利，尤其陳前總統遭遇的一切，司法政治面向，社會有很多爭議，國家領導人應該針對這個全國性爭議，要有果斷明智處理，但蔡總統繼續讓台灣社會陷入舊時代的藍綠對立、社會撕裂、族群分裂，這是她過去三年是非常糟糕的一件事情，耗盡社會人民力氣，都在舊問題打轉，無法邁開大步、開創台灣歷史新局，這是總統要負非常大的責任。

游盈隆今天提到退黨時，還一度哽咽，游說，他現在的心情是感慨的，不過他珍惜這段情，也希望民進黨不要辜負全民期望，既然人民給蔡政府執政機會，總統就要有一定高度去帶領人民，走向更好世界、更好國度。

有媒體問游，接下來會不會選總統？游僅表示，「怎麼會有這問題？」另外對於退黨，會不會引發骨牌性應？游表示，他不知道，退黨只是他個人選擇，也沒有期待會有什麼效應，游說，人走到這時間點，應該問問良心及理智，這是他應該做出適當決定的時候。