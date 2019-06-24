游盈隆退民進黨 陳水扁：不會是最後一個

2019-06-24 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前總統陳水扁發臉書說，台灣民意基金會董事長游盈隆6月23日宣布退出黨齡已有24年又115天的民進黨，他對其退黨決定與六大理由，尊重並認同。游不是第一個，也不會是最後一個。

陳水扁說，游盈隆表示民進黨主政者不重視台灣命運共同體意識的打造、憲政體制改造與重建、最近黨還公然鼓吹「大選是捍衛執政價值」，殊不知執政只是手段，不是目的。當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。對游教授的論述，阿扁同意台灣還不是正常國家，政黨執政，當選公職都不是最後目的，全都只是完成台灣國家正常化的手段跟工具而已。民進黨的黨公職人員不能不知道！

陳水扁還說，蔡總統拒絕適時特赦他，既然對蔡總統已經沒有期待可能性，就隨風飄去吧。

陳水扁說，游盈隆強調民進黨在蔡英文主席8年領導下，民進黨優良的黨內民主傳統已漸漸消失。這次黨內總統初選，在蔡陣營堅持下，數度延遲初選時程，修改初選辦法，嚴重破壞初選制度。口說守護台灣的民主價值，卻做盡破壞民主機制的行徑。

陳水扁說，游盈隆希望退出民進黨後，可提升台灣民意基金會的社會公信力，去除不必要的綠色標籤疑慮。但阿扁認為其實黨員身分與民調的公信並不衝突，2012年總統大選，當民進黨還沉醉在民調領先馬英九的勝選氛圍時，游教授拿出他多次所作的民調結果到龜山跟阿扁分享，阿扁不相信蔡英文會輸，結果證明也是黨員的游是對的。