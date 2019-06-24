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張善政的公文被吃掉？黃暐瀚：台灣的民主只剩悲觀

2019-06-24 12:03聯合報 記者林文義╱即時報導

高雄市長韓國瑜造勢一句話，引發0206地震台南市是否獲得行政院200億奧援的爭議。行政院前院長張善政今受訪時解釋，自己任內真的有批核200億的安家固園專案，雖非專門給台南市用，但有核批事實，質疑是行政院做假新聞，還是「把我公文給吃掉？」主持人黃暐瀚以訂婚、沒有結婚來比喻「不繼續執行計畫」跟「根本沒有計劃」，感慨台灣的民主只剩悲觀。

黃暐瀚指出， 從1996年台灣第一次民選總統開始，到現在已經整整23年了。台灣人手握總統直選的大權，權力雖大，但卻只握一天。選舉當天你是老闆，選舉隔天，變成僕人。照理說，民主應該是讓台灣變得更好，但大家捫心自問，有嗎？

光是一個2016年台南大地震，政院編兩百億幫助台南災後重建一事，就可以各說各話。

簡單說，張善政當年確實批了「安家固園」專案計畫，不算「只是構想」，但後續民進黨接手執政，520之後，沒有執行計畫，也是事實。

但，「不繼續執行計畫」跟「根本沒有計劃」，怎能算是相同？就像是訂了婚之後，沒有結婚，難道婚前的交往，也能一筆勾消，當作從未發生？（這例子好怪？哈！）

政治「各說各話」，眼前的台灣，越發的對立，越發的不團結。說實話，台灣的民主，還剩下什麼？我還真心覺得悲觀。

黃暐瀚。本報資料照
黃暐瀚。本報資料照
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