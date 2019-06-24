親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
柯將赴雙城論壇
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
能源轉型路迢迢
政治
軍事
綜合

長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

全國農地工廠協會支持政院版 反對落日條款

2019-06-24 11:41聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

全國農地工廠協會上午在立法院舉行「反對落日條款 支持政院版工輔法」記者會，表達反...
全國農地工廠協會上午在立法院舉行「反對落日條款 支持政院版工輔法」記者會，表達反對環保團體所提二十年落日條款，支持政院版草案規劃的立場。記者黃義書／攝影
分享
全國農地工廠協會上午在立法院舉行「反對落日條款 支持政院版工輔法」記者會，表達反對環保團體所提二十年落日條款，支持政院版草案規劃的立場。指依目前的政院版草案，要符合特定工廠規定，估計業者勢必投入平均近千萬成本，改善環保、消防、排放水、建築安全等項目，每一個環節都需要專業人士與中央地方各級政府的協助。對於環保團體不斷指控形容為偷搶拐盜之徒表達嚴正抗議。並表示業者自始嚴肅面對農地上工廠議題與工輔法的修正，用共生、共榮的角度與思維來思考這個歷史問題，爭取修法的過程中，各縣市業者皆自發性地組成協會串聯連署，更再次強調修法過後，必定積極接受輔導與納管的決心。

【中央社／台北24日電】

民進黨立委林岱樺今天與全國臨時工廠登記聯盟代表指出，支持政院版工輔法修法、反對設落日條款，因政院版草案強制列管、永續輔導、鼓勵合法，是環保與經濟能平衡的最好版本。

立法院長蘇嘉全20日召集朝野協商工廠管理輔導法部分條文修正草案。協商過程中，蘇嘉全、民進黨立委蔡培慧、時代力量立委徐永明等人，都支持特定工廠登記證應增設落日期限。

民進黨立委林岱樺上午與全國臨時工廠登記聯盟在立法院舉行記者會，並帶了上百名各地的「田園工廠創新協會」會員北上，高呼「支持院版、不做半套」、「一旦落日、永無寧日」等口號。

全國臨時工廠登記聯盟召集人呂明炎表示，業者嚴肅面對農地工廠議題與工輔法修正，修法後必定積極接受輔導與納管；環保團體所提20年落日條款，「聯盟持反對立場」；依政院版草案，若要符合特定工廠規定，估計業者須投入近千萬成本，改善環保、消防、排放水、建築安全等項目。

呂明炎表示，這次修法的推動是透過行政團隊、許多關心這項議題的立委、環保團體與業者多次溝通，才逐漸走到這一步，若最後關頭再畫蛇添足強加落日條款，恐使多年累積的共識瞬間亂了套。

桃園市田園工廠創新協會理事長詹友綜說，目前草案就是一種落日方式，當事業主體、負責人不能變更，也不得轉供他人、不得買賣，「這不是落日，什麼才是落日？」呼籲支持政院版才是最接地氣的，執政黨就該挺政院版。

高雄市田園工廠創新協會理事長李榮坤表示，在場的大家都是理性的老闆，「我們拚經濟、養員工，也是愛台灣」，如果政府為環團幾個人的意見「就要把我們幹掉」，他不惜犧牲，不排除上街頭，希望政府政策繼續走下去、支持政院版。

林岱樺說，她反對落日、支持行政院版本，因為行政院版本強制列管、永續輔導、鼓勵合法，業者都能在政府輔導、列管情況下永續經營，政院版草案是環保跟經濟能平衡的最好版本。

全國農地工廠協會上午在立法院舉行「反對落日條款 支持政院版工輔法」記者會，表達反...
全國農地工廠協會上午在立法院舉行「反對落日條款 支持政院版工輔法」記者會，表達反對環保團體所提二十年落日條款，支持政院版草案規劃的立場。記者黃義書／攝影
分享

農地立法院
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

2012年大選不相信小英會輸 扁：結果證明游盈隆是對的

2019-06-24 11:33

游盈隆談退出民進黨：蹉跎執政光陰是非常大罪惡

2019-06-24 11:01

年改言詞辯論下午登場 軍公教團體報名旁聽踴躍

2019-06-24 12:46

農地工廠修法 工廠聯盟：反對硬落日 支持政院版

2019-06-24 12:41

反紅色媒體遊行沾染政黨 朱立倫嘆：汙染了 走偏了

2019-06-24 12:38

游盈隆：落水後水淹鼻子 再不做點事就死了

2019-06-24 12:08

工輔法護航違章工廠？王美花：訂落日屆期恐要再面對

2019-06-24 12:05

張善政的公文被吃掉？黃暐瀚：台灣的民主只剩悲觀

2019-06-24 12:03

影／不滿國民黨嘉縣立委初選慢 他宣布自行參選

2019-06-24 11:36

蔡英文提名逾三分之二大法官 葉慶元：挫敗的黨適當嗎？

2019-06-24 11:36

蔡正元控拿紅錢 館長：拿紅錢罵中共不是很好嗎？

2019-06-24 11:14

指蘇揆瀆職未落實公投 幸福盟要求監察院彈劾

2019-06-24 11:12

除了韓市長的藍襯衫 郭董帽和阿倫眼鏡都有學問

2019-06-24 10:00

軍改憲法法庭下午辯論 行政院：過度保障違反世代正義

2019-06-24 09:19

游盈隆反蔡反到退黨…為1個人與1場難解的恩怨

2019-06-24 08:00

蔡總統7.11出訪中美洲 將過境紐約、丹佛

2019-06-24 00:09

「黨已經變了」 游盈隆退出民進黨

2019-06-23 23:39

台東藍委初選民調 今啟動

2019-06-23 23:21

羅文嘉：抗中保台目標下 民進黨願與任何政黨個人合作

2019-06-23 19:48

影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億

2019-06-23 18:02

前司法院副院長城仲模新書發表 呂秀蓮：副手難為

2019-06-23 17:46

民進黨青年培訓 卓榮泰喊話：整裝備戰上第一線

2019-06-23 17:22

影／「拍肩肚」里長讚蘇揆 蘇貞昌回：記得你的肩膀很強壯

2019-06-23 15:11

蔡英文：身為女性總統 希望台灣作為婦女就業最好典範

2019-06-23 14:39

蔡政府未執行安家固園 張善政怒：難道等大地震來？

2019-06-23 14:10

蘇貞昌疼女兒 每逢甲動清晨當司機送蘇巧慧上班

2019-06-23 13:37

游盈隆退黨 民進黨：遺憾但尊重

2019-06-23 13:13

縮短城鄉差距 柯文哲：交通是基礎建設

2019-06-23 12:26

游盈隆宣布退出民進黨 提六理由黨已經變了

2019-06-23 12:22

7月出訪過境華府？ 蔡英文：多人期待但目前還只是過境

2019-06-23 12:17

蔡英文：電子五哥將回台投資 除郭台銘公司外

2019-06-23 12:01

回敬韓國瑜「權力中毒症」 蔡英文酸：當市長忙選總統

2019-06-23 10:56

黃光芹：韓國瑜425曾決定不選 隔兩天就變卦

2019-06-23 10:53

任由罷工影響民眾權益 藍委：交通部應打100大板

2019-06-23 10:33

韓國瑜明台中造勢 洪慈庸三問「發大財以外實質政見」

2019-06-21 13:07

為總統大選起跑？柯Ｐ一周請假3天、連跑5縣市

2019-06-20 10:12

參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45

誇郭董工作16小時 徐旭東趕緊再說：另一位也16小時

2019-06-18 13:18
看更多

熱門文章

台中造勢垃圾滿地？韓家軍不平指離場10分鐘神清理

2019-06-23 15:09

蔡正元爆料館長拿中國企業500萬 卻上街反紅媒真有趣

2019-06-23 17:20

游盈隆反蔡反到退黨…為1個人與1場難解的恩怨

2019-06-24 08:00

最新民調／蔡韓柯或蔡郭柯三腳督 蔡英文都大幅領先

2019-06-24 10:26

影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億

2019-06-23 18:02

台中挺韓造勢後「瑜燕」互動 許淑華尷尬避談

2019-06-23 19:54

憂登革熱疫情延燒 韓國瑜高雄造勢喊卡

2019-06-23 15:52

影／台灣小姐泳裝選拔 許淑華化身「學姐評審長」

2019-06-23 20:59

王金平雲林造勢 張嘉郡：不是家家酒得選邊站

2019-06-23 18:15

孫大千列舉6癥狀 批蔡英文患「重度權力中毒症」

2019-06-24 08:04

台中挺韓隊伍獨未見她？ 李麗華：我感冒啦！

2019-06-23 13:50

影／「拍肩肚」里長讚蘇揆 蘇貞昌回：記得你的肩膀很強壯

2019-06-23 15:11

蔡政府未執行安家固園 張善政怒：難道等大地震來？

2019-06-23 14:10

民進黨若惡意攻擊韓國瑜 張善政：我都會幫他講話

2019-06-24 09:42

張善政護韓槓上行政院 「把我公文給吃掉？」

2019-06-24 10:08

【重磅快評】拒紅媒，豈不知選台器操之在自己？

2019-06-24 09:44

台中紅黑倒向韓國瑜？ 王金平：約好顏清標直播包水餃

2019-06-23 16:52

韓國瑜養魚防蚊挨批 藍議員：陳菊10萬隻魚就會吃孑孓?

2019-06-24 10:05

雲林造勢 王金平：盡全力用生命奉獻給台灣

2019-06-23 20:32

游盈隆退黨 民進黨：遺憾但尊重

2019-06-23 13:13

美軍機傳飛越巴士海峽 專家：不排除與遼寧號有關

2019-06-23 22:26

韓庶民論vs.郭國際觀 電視政見會明交鋒

2019-06-23 23:49

王金平雲林造勢 「要變成台西縣，人口回升至百萬」

2019-06-23 20:07

陸軍官校校友會喊團結 周錫偉：初選輸也不可脫黨參選

2019-06-23 14:48

羅文嘉：抗中保台目標下 民進黨願與任何政黨個人合作

2019-06-23 19:48

蘇貞昌疼女兒 每逢甲動清晨當司機送蘇巧慧上班

2019-06-23 13:37

蔡正元控拿紅錢 館長：拿紅錢罵中共不是很好嗎？

2019-06-24 11:14

「黨已經變了」 游盈隆退出民進黨

2019-06-23 23:39

2012年大選不相信小英會輸 扁：結果證明游盈隆是對的

2019-06-24 11:33

除了韓市長的藍襯衫 郭董帽和阿倫眼鏡都有學問

2019-06-24 10:00

郭台銘勸蔡英文別每天打口水戰 要面對出口連七黑問題

2019-06-23 15:46

張善政的公文被吃掉？黃暐瀚：台灣的民主只剩悲觀

2019-06-24 12:03

新聞眼／上海行雙面刃…兩岸鋼索上 柯步步行險

2019-06-24 00:21

游盈隆談退出民進黨：蹉跎執政光陰是非常大罪惡

2019-06-24 11:01

遭控出借遺址供韓造勢 中市文資處：未來確實審核

2019-06-23 22:34

大選倒數200天 卓榮泰：將決定我們與中國的距離

2019-06-24 00:32

蔡總統7.11出訪中美洲 將過境紐約、丹佛

2019-06-24 00:09

賴清德列不分區？綠未放棄蔡賴配

2019-06-23 23:53

總統初選升溫 韓拚造勢郭打文宣朱堅持政策

2019-06-23 21:16

台灣宗教自由、自主 徐國勇：沒有滅香的問題

2019-06-23 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top