全國農地工廠協會支持政院版 反對落日條款

2019-06-24 11:41 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



全國農地工廠協會上午在立法院舉行「反對落日條款 支持政院版工輔法」記者會，表達反對環保團體所提二十年落日條款，支持政院版草案規劃的立場。記者黃義書／攝影 分享 facebook 全國農地工廠協會上午在立法院舉行「反對落日條款 支持政院版工輔法」記者會，表達反對環保團體所提二十年落日條款，支持政院版草案規劃的立場。指依目前的政院版草案，要符合特定工廠規定，估計業者勢必投入平均近千萬成本，改善環保、消防、排放水、建築安全等項目，每一個環節都需要專業人士與中央地方各級政府的協助。對於環保團體不斷指控形容為偷搶拐盜之徒表達嚴正抗議。並表示業者自始嚴肅面對農地上工廠議題與工輔法的修正，用共生、共榮的角度與思維來思考這個歷史問題，爭取修法的過程中，各縣市業者皆自發性地組成協會串聯連署，更再次強調修法過後，必定積極接受輔導與納管的決心。

【中央社／台北24日電】

民進黨立委林岱樺今天與全國臨時工廠登記聯盟代表指出，支持政院版工輔法修法、反對設落日條款，因政院版草案強制列管、永續輔導、鼓勵合法，是環保與經濟能平衡的最好版本。

立法院長蘇嘉全20日召集朝野協商工廠管理輔導法部分條文修正草案。協商過程中，蘇嘉全、民進黨立委蔡培慧、時代力量立委徐永明等人，都支持特定工廠登記證應增設落日期限。

民進黨立委林岱樺上午與全國臨時工廠登記聯盟在立法院舉行記者會，並帶了上百名各地的「田園工廠創新協會」會員北上，高呼「支持院版、不做半套」、「一旦落日、永無寧日」等口號。

全國臨時工廠登記聯盟召集人呂明炎表示，業者嚴肅面對農地工廠議題與工輔法修正，修法後必定積極接受輔導與納管；環保團體所提20年落日條款，「聯盟持反對立場」；依政院版草案，若要符合特定工廠規定，估計業者須投入近千萬成本，改善環保、消防、排放水、建築安全等項目。

呂明炎表示，這次修法的推動是透過行政團隊、許多關心這項議題的立委、環保團體與業者多次溝通，才逐漸走到這一步，若最後關頭再畫蛇添足強加落日條款，恐使多年累積的共識瞬間亂了套。

桃園市田園工廠創新協會理事長詹友綜說，目前草案就是一種落日方式，當事業主體、負責人不能變更，也不得轉供他人、不得買賣，「這不是落日，什麼才是落日？」呼籲支持政院版才是最接地氣的，執政黨就該挺政院版。

高雄市田園工廠創新協會理事長李榮坤表示，在場的大家都是理性的老闆，「我們拚經濟、養員工，也是愛台灣」，如果政府為環團幾個人的意見「就要把我們幹掉」，他不惜犧牲，不排除上街頭，希望政府政策繼續走下去、支持政院版。

林岱樺說，她反對落日、支持行政院版本，因為行政院版本強制列管、永續輔導、鼓勵合法，業者都能在政府輔導、列管情況下永續經營，政院版草案是環保跟經濟能平衡的最好版本。