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蔡英文提名逾三分之二大法官 葉慶元：挫敗的黨適當嗎？

2019-06-24 11:36聯合報 記者徐偉真╱即時報導

立法院今天舉行大法官同意權案公聽會，律師葉慶元表示，若這次蔡英文總統提名的四位大法官人事案全數通過，蔡總統提名的大法官就超過全部的三分之二，但蔡所屬的政黨剛在選舉中遭受全面挫敗，顯示蔡的方向和選民方向不符，但蔡還能有這樣的提名權是否妥當值得思考。

現任4名大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期將於9月30日屆滿，副總統陳建仁日前宣布，將提名司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽4人接任大法官，立法院將對人事案進行同意權行使，今天舉行公聽會，各黨團推派學者專家表示看法。

民進黨團推薦學者廖欽福說，香港最近發生的「反送中」抗議，讓大家更能體會到現今如何維持司法獨立，特別是基本民主價值的守護對台灣來說越來越重要，大法官也在其中扮演重要角色，最近假新聞充斥，還有媒體壟斷，這些情況如何和言論自由之間取得平衡，未來還有轉型正義的議題，將來都可能形成法律上的爭議，都有賴大法官解釋。

律師黃帝穎說，昨天很多人上街反紅色媒體滲透，大法官是民主憲政守護者，他希望未來不只是四位被提名的大法官人選，還有現任的大法官，都能思考防衛性民主跟戰鬥性民主的機制，1937年的德國因為法西斯主義盛行已有這樣的思考；黃帝穎說，大法官應該在人權和民主間找到平衡，也希望他們以後能思考防衛性民主，也能擔任這樣的角色。

葉慶元說，蔡英文才在第一任，大法官就提名到超過三分之二，現在民進黨是執政黨，也是立院多數黨，未來立法院通過、總統公布的法案，被宣告違憲的機率很小，而總統所屬的政黨才在選舉遭受全面挫敗，代表她和人民方向不符，「還有這樣的權限妥當嗎？」

東海大學政治系主任胡祖慶說，大法官重要職權之一是司法審查，在野黨現在比較在意的是國家定位的問題，過去每次提名大法官時，各界都請大法官對於國家定位發表見解，這次被提名的四人從書面資料來看，說法都很四平八穩，但對於他們過去的言論會不會在國家定位上造成衝擊值得各界關注，因為他們的看法對國家運作和兩岸關係都會造成影響，若他們解釋不清，可能會衝擊兩岸關係和憲政運作。

立法院今天舉行大法官同意權案公聽會。記者徐偉真/攝影
立法院今天舉行大法官同意權案公聽會。記者徐偉真/攝影
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大法官蔡英文
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