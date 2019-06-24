2012年大選不相信小英會輸 扁：結果證明游盈隆是對的

2019-06-24 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



前總統陳水扁。圖／擷自臉書 分享 facebook 台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書宣布退出民進黨，結束廿四年又一一五天的民進黨員生涯。他提出六點退黨理由說，當「維持現狀」成為民進黨執政核心價值，黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者；前總統陳水扁稍早在臉書指出：「游盈隆不是第一個，也不會是最後一個。」

陳水扁指出，游盈隆6月23日宣布退出黨齡已有24年又115天的民進黨，阿扁雖然非常不捨，但對其退黨決定與六大理由，則表尊重並認同。

第一、游盈隆說入黨初衷是為早日終結國民黨一黨專政。如今民進黨兩度中央執政，游教授並沒有在3年前退黨，還參加了2019年1月6日的黨主席補選，難免有矛盾，但當舉黨稱讚賴清德院長參加總統初選，讓民進黨從1124慘敗又活了起來，對蔡總統尋求連任做了最大貢獻。是否也要肯定游教授參選黨主席補選提出沒有現任優先傳統的政見？

第二、游盈隆表示民進黨重返執政，主政者不重視台灣命運共同體意識的打造、憲政體制改造與重建、最近黨還公然鼓吹「大選是捍衛執政價值」，殊不知執政只是手段，不是目的。當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。對游教授的論述，阿扁同意台灣還不是正常國家，政黨執政，當選公職都不是最後目的，全都只是完成台灣國家正常化的手段跟工具而已。民進黨的黨公職人員不能不知道！

第三、游盈隆主張民進黨重返執政本應大開大闔、大破大立，總統特赦權力的行使是其中重要一環。但蔡總統基於各種站不住腳的理由，拒絕適時特赦陳前總統，讓台灣社會繼續陷入族群撕裂、藍綠不理性對立的舊時代。阿扁對蔡總統和其周遭的人為蔡緩頰辯護，無一不是拒絕赦扁的藉口而已。既然對蔡總統已經沒有期待可能性，就隨風飄去吧！

第四、游盈隆強調民進黨在蔡英文主席八年領導下，民進黨優良的黨內民主傳統已漸漸消失，不分區立委提名全數由黨主席一人決定，30位中執委則喬到同額競選。的確，黨員與黨代表不再有角色。黨內沒有不同聲音，立院黨團也是一言堂。黨內逐漸定於一尊，合議制流於形式。只聽一個人，民主倒頭行，毋寧是台灣民主憲政的重大危機！

第五、游盈隆也說，這次黨內總統初選，在蔡陣營堅持下，數度延遲初選時程，修改初選辦法，嚴重破壞初選制度，甚至威脅沒收初選，不惜祭出霸王條款。沒錯，口說守護台灣的民主價值，卻做盡破壞民主機制的行徑，怎不教人感到失望！

第六、游盈隆希望他退出民進黨後，可以提升台灣民意基金會的社會公信力，去除所有不必要的綠色標籤疑慮。其實黨員身分與民調的公信並不衝突。2012年總統大選，當民進黨還沉醉在民調領先馬英九的勝選氛圍時，游教授拿出他多次所作的民調結果到龜山跟阿扁分享，阿扁不相信蔡英文會輸，結果證明也是黨員的游教授是對的！