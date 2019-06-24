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大巨蛋專案報告挨轟 柯嗆：你們就是要把我綁在議會

2019-06-24 11:24聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋爭議不斷，台北市議員簡舒培日前公布7段錄音檔，披露去年11月29日市府內部開會「喬蛋」，隨後媒體又揭露全程82分鐘「一刀未剪」完整錄音檔；台北市長柯文哲今赴市議會專案報告，簡舒培質疑，根據錄音黨內容，為何官員要站在遠雄立場，爭取防災避難人數提升至7萬人？但柯遲遲未正面回應，面對簡數度追問，柯卻反問「錄音檔有提到7萬？你放出來呀」，讓簡大感不滿，痛批若沒聽完錄音黨，為何還來開專案會議？柯則反嗆「你們策略就是把我綁在議會」，令現場譁然。

台北市議員阮昭雄也質疑，什麼叫綁在議會，難道大家不該釐清大巨蛋爭議？痛批柯文哲心態就有問題，「面對問題解決問題」是柯文哲自己講的，並詢問市府內部有無時程表？柯文哲則否認有時程表。

柯文哲專案報告時提到，大巨蛋牽涉的各種人數，市府內部也搞不清楚，所以才有去年11月29日的內部討論，若大巨蛋總容留人數不超過59833人，在政治上沒問題，並提到，若大巨蛋開幕超過6萬人那太可怕。

簡舒培質詢表示，去年11月29日，時任北市府顧問、現任台北捷運公司董事長李文宗在內多名官員，站在遠雄立場希望修改都審決議，爭取防災避難人數從59833人提升至7萬人，柯文哲自己也無法想像大巨蛋超過59833人，為何官員想爭取至7萬人？

由於柯文哲未正面回應，簡舒培數度追問，所以大巨蛋防災避難人數該由誰決定？李文宗的指令符合當年北市府勒令大巨蛋停工的嚴格把關？

不料，柯文哲開始抱怨「對於你們質詢方式不是很滿意」，質疑議員的質詢是帶風向，並反問「那錄音黨有提到7萬？你放出來呀」此話讓簡舒培大感不滿，痛批柯文哲根本搞不清楚狀況，完整錄音檔公布至今，沒聽完憑什麼來議會專案報告？

簡舒培也要求，柯文哲應該聽完錄音黨，再來專案報告，現場氣氛一度緊張，議長陳錦祥頻頻緩頰「不要這樣啦」，不料，柯文哲卻突然說「你們策略就是把我綁在議會」，令在場市議員簡舒培、洪健益痛批，現在是上班時間，來議會質詢有什麼問題，難道你要到處趴趴走？質詢一度中斷，最後議長陳錦祥要求下，才讓質詢繼續下去。

台北市議員梁文傑表示，錄音黨很明確，李文宗幫遠雄爭取到7萬，就是超過環評59833人，後來柯文哲公開說，大巨蛋以6萬人先上線，意思就是回歸59833人，若最後北市消防局試算的營運人數，超過環評59833人怎辦？柯文哲表示，所以他主張59833人，遠雄應該59833人先上線，若生意很好，那就再送環評。

另外，台北市議員邱威傑表示，遠雄最近公開批評，指都審被部分特定委員綁架，是否認同？柯文哲回說，他有他講的權利，但政府還是要有執政中心，大巨蛋過不過都會被罵，所以都有直播。

台北市長柯文哲今赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影
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柯文哲大巨蛋北市
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