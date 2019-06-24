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最新民調／蔡韓柯或蔡郭柯三腳督 蔡英文都大幅領先

比日本還慘！這國家被核彈炸23次沒事 美國卻想裝傻毀了它

指蘇揆瀆職未落實公投 幸福盟要求監察院彈劾

2019-06-24 11:12聯合報 記者何定照╱即時報導

下一代幸福聯盟一直呼籲政府落實第10案公投「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」。該盟公民行動總召、公投第10案提案人游信義今再度開記者會，表示下午將向監察院陳訴行政院長蘇貞昌院違背職務未落實公投，請監察委員依法調查，提出糾正並彈劾。

游信義說，當初人民用 689 萬票選了蔡英文當總統，我們不能夠不讓她當總統，因為要尊重民主的制度。但去年台灣 765萬名公民，公投決定婚姻要在一男一女的關係上面，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌院長卻一直欺騙人民，不願落實。

游信義說，公投第10案通過創制之立法原則為「民法婚姻規定應限定在一男一女的結合，但現行民法並無「婚姻」二字定義，亦無相關條文明定婚姻應限定在一男一婚之結合。他表示，行政院沒有依公投法規定於三個月內提出「民法婚姻規定應限定在一男一女」之法律修正案，已經違反公民投票法第30條第1項第2款之規定，至為明確。

他說，行政院一直怠於就第10案將「婚姻應限定在一男一女之結合」的婚姻定義增訂於民法，卻以所謂「不更動民法婚姻規定」等作為卸詞，已不符創制案應屬「從無到有」之法理。

他說，不落實公投，就是政府的自我否定，人民不應讓這種假「民主進步」、「民主自由」之名的政黨繼續執政，表示蔡英文政府最大的罪惡就是羞辱民主，破壞了人民對國家的信任。

他說，下午會前往監察院，請監察委員依法調查行政院長蘇貞昌。

公投第10案提案人游信義。圖／游信義提供
公投第10案提案人游信義。圖／游信義提供
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公投監察院同婚蘇貞昌
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