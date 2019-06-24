游盈隆談退出民進黨：蹉跎執政光陰是非常大罪惡

2019-06-24 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台灣民意基金會董事長游盈隆宣布退出民進黨，游今天出席「新形勢下的2020台灣總統大選民調記者會」，對於自己的退黨決定，游表示，退黨的六點理由，黨內初選只是一個短期因素，退黨原因是長期以來，民進黨自2016年重返執政後，很多事情讓他對黨非常失望。游提到，蔡執政下，黨沒有善用時間，沒有好好為台灣人民做事，這種蹉跎執政光陰，是非常大的錯誤及罪惡。

游也提到特赦扁，游表示，特赦是重要的事，不是對扁的感情，而是對國家社會與人民的事情，因任何一個民主憲政國家，對前總統的特赦是憲法賦予總統的專屬權力，蔡總統必須善用憲法的賦予，去為人民、國家社會謀福利，尤其陳前總統遭遇的一切，司法政治面向，社會有很多爭議，國家領導人應該針對這個全國性爭議，要有果斷明智處理，但蔡總統繼續讓台灣社會陷入舊時代的藍綠對立、社會撕裂、族群分裂，這是她過去三年是非常糟糕的一件事情，耗盡社會人民力氣，都在舊問題打轉，無法邁開大步、開創台灣歷史新局，這是總統要負非常大的責任。

游盈隆今天提到退黨時，還一度哽咽，游提到，他現在的心情是感概的，不過他珍惜這段情，也希望民進黨不要辜負全民期望，既然人民給蔡政府執政機會，總統就要有一定高度去帶領人民，走向更好世界、更好國度。