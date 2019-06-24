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【重磅快評】拒紅媒，豈不知選台器操之在自己？

2019-06-24 09:44聯合報 主筆室

時代力量立委黃國昌與「館長陳之漢等發起的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行昨登場，但看網路論戰，人數有無力壓「韓流」乃至參與者老或少多竟成焦點，也凸顯這場遊行訴求的有些無厘頭。

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」主軸乍看並無問題；但黃國昌說，拒絕中國滲透，NCC要硬起來執法；「館長」陳之漢說：錢努力再賺就好，但不要被敵國威脅，誰保護台灣，我們就選誰。」倒是誠實說出隱身在這場遊行背後的政治目的，及映照出遊行訴求保衛台灣民主與主權卻可能反侵害言論、媒體自由的弔詭。

台灣媒體發展至今，最為人詬病的並非個體媒體聲量的不夠多元，而是愈來愈多家媒體赤裸裸呈現立場，旗幟鮮明地挺誰反誰，更絲毫不以新聞媒體的社會責任為念。唯類此現象，不獨黃國昌等所批判的「紅媒」，豈不見「綠媒」更是數以倍計？

雖然媒體發展出現倒退現象，但無論如何，只要媒體並未跨越既定法律紅線，真正有效又合乎民主體制的制衡工具就在於閱聽大眾手中。人民不滿某種言論，大可拒看、拒買、拒訂、拒轉傳；動輒要人家關門、滾出台灣或是要求政府之手介入，怎麼看都像是當年沒有足夠證據即指控他人不忠、顛覆、叛國的麥卡錫主義者反民主思維。

「館長」在直播時談到香港的「反送中」事件，指部分台灣媒體對「反送中」事件知情不報，他不能再忍受這些媒體荼毒台灣。在屬於自由多元民主言論市場的台灣，館長絕不會因少數媒體不報導就忽略了對香港的關注；更重要的是，又如何僅因該媒體選擇性不報導，就直接扣上「荼毒台灣」大帽？

黃國昌說，希望活動不要有太多政治聯想，不要牽扯政黨的事情。但看「館長」說「誰保護台灣，我們就選誰」之後更直接「打韓」，批高雄市長韓國瑜說「民進黨得到權力中毒症」，到底是在守護民主還是守護特定對象政治利益，還須多言嗎？

讓人感慨的是，許多人竟如此輕易即被「代言人」、「滲透」、「荼毒」等口號喚上街頭，呼喊要特定媒體「滾出去」、盼望政府黑手干涉媒體運作，卻不知只要拿起手中的選台器、鍵盤或滑滑手機，更可達到唾棄不良媒體的效果。台灣社會的集體反智，只怕才是更嚴重的國安問題啊！

香港日前反送中大遊行參與人數破百萬，群眾高舉標語要求「撤回」、「林鄭下台」。 本...
香港日前反送中大遊行參與人數破百萬，群眾高舉標語要求「撤回」、「林鄭下台」。 本報資料照片/記者王騰毅攝影
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