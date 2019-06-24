民進黨若惡意攻擊韓國瑜 張善政：我都會幫他講話

2019-06-24 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



有意參選2020的行政院前院長張善政，近日卻被外界認為力挺高雄市長韓國瑜，他今接受專訪時解釋，很多人說他挺韓國瑜，但其實不是，他是要在國道六號、登革熱議題等等替韓國瑜扳回公道，會受訪時更指出民進黨若不能就事論事、惡意攻擊韓國瑜，「我都會出來幫他（韓）講話。」

張善政因國道六號與安家固園專案被外界認為力挺高雄市長韓國瑜，他今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪談到，韓國瑜上周的台中場造勢本來有邀請他，但因事無法前往，所以他拍影片相挺，只最後因故沒有在造勢時播放。

「我一直秉持原則，在國民黨初選階段不介入候選人。」張善政表示，他沒有要介入國民黨初選，但是國道六號議題，是就事論事的工程專業問題，很多人說他挺韓國瑜，其實不是，他去不是去挺韓國瑜，而是替他扳回公道，想討論包括為何國道六號一個客觀的、東部民眾期待的事情會被民進黨打，以及登革熱與公投法修政議題。

但最後造勢影片未播，反倒是張善政在臉書先行播放，他解釋是一些幕僚作業誤會，所以韓國瑜才會台中造勢時提及他，才有後來的安家固園爭議。

張善政會後也說，自己非挺韓，但若民進黨用錯誤言論批評，他也會出來講話，從國道六號開始，雖然不是挺韓，可民進黨若不能就事論事、惡意攻擊的話，他都會出來幫韓國瑜講話，「我就是要讓民眾知道，民進黨現在只有顏色沒有做事的原則。」