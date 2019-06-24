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軍改憲法法庭下午辯論 行政院：過度保障違反世代正義

2019-06-24 09:19聯合報 記者王宏舜╱即時報導

大法官受理軍公教聲請年改釋憲，軍改部分下午行言詞辯論，聲請人指定立委李鴻鈞、呂玉玲、費鴻泰代表，教授賴來焜、陳淳文與律師李漢中為代理人；關係機關部分，行政院指定政務委員林萬億、國防部司長白捷隆、副司長沈世偉代表，教授林明昕、孫迺翊與律師尤伯祥為代理人。聲請人和關係機關也分別推薦游錦帆、劉靜怡當鑑定人，大法官預計8月23日前作出合憲與否解釋。

公、教年改言詞辯論分別在明天上、下午登場，相較於公、教上月15日才完成說明會，軍改部分的說明會大法官去年12月4日即召開。聲請人、關係機關與鑑定人已分別出具理由書、聲明書與書面鑑定意見。

行政院認為，半世紀以來國人平均餘命增加18歲，由國家負保證支付責任而用稅收填補基金虧損，將造成未來工作人口沉重負擔，由年輕工作世代來承擔過往軍公教人員過度保障的退休金制度，潛藏的債務負擔，明顯違反世代間公平正義。若軍公教退撫制度不合理、適當調整，基金勢必用罄破產，危及現職和退休人員的老人經濟安全，修法才能「世世代代領得到、長長久久領到老」。

另外，釋字第525、605、620號等解釋一再闡明任何法規皆非永遠不能改變，立法者因應時代變遷與當前社會環境之需求制訂、修正或廢止法律、難免影響人民既存的有利法律，縱有減損規範對象既存的有利法律地位或可預期的利益，也與「禁止法律溯及既往」無關。

賴來焜、李漢中主張我國財政狀況良好，只要嚴守財政紀律，切實管控政府收支及債務，採多元開源政策，要刪減退休人員退休所得缺乏正當性。他們認為「永續年金制度」和「世代正義」是托詞，毫無正當性。

陳淳文認為，國家行為讓人民不可理解也無法預知，錯誤不能讓人民來負擔，若國家無誠信，人民要如何規劃生存？而世界上多數國家都面臨人口老化、出生率低、經濟成長不佳的局面，導致退休給付成重大問題，各國推出的退休制度改革，可能是延後退休年齡、提高扣繳費率或是增稅，但直接刪減已退休人員的退休給與非可行之道。陳認為，依新制也不知可以撐到哪一年，改革固然必要，但方法一定要尊重既得權與人民應有的信賴。

鑑定人游錦帆認為，軍人在憲法上有二項特殊義務，一是絕對服從上級的義務，二是犧牲生命的義務，軍人依法服滿役期，就依法取得各項法定權益，政府不能迴避任何責任；政府未善盡管理基金之責，怎能假藉改革而不負最終支付責任？

另一名鑑定人劉靜怡則認為，基於公共年金制度是要提供長期性經濟安全保障，但影響公共年金制度支付能力的經濟社會條件變動狀況，往往非制度設立之初即能全盤預料並納入考量，公共年金制度本質上便必須涵納動態調整的可能性，避免因退撫基金的提撥費率與給付數額一成不變，反對現職、退休者帶來重大損害。

今日詞辯論題綱共8點，分別是：

1.陸海空軍軍官士官服役條例第3條條文名詞定義、第26條第2項第1款、第2款條例修正施行後，退伍金、退休俸、贍養金給與基準規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害受規範對象之財產權？

2.條例第26條第3項及第46條第4項第1款有關條例施行後的過渡期間內，扣減受規範對象退除給與優惠存款利息規定，因而減少其退除給與，是否違反法律不溯及既往原則？信賴保護原則？比例原則？

3.條例第26條第4項後段有關原支領金額低於少尉一級本俸及專業加給合計數額（即最低保障金額）者，按原支領金額支給規定，是否違反憲法第15條保障人民生存權、第18條服公職權意旨？

4.條例第29條第2項提高現役人員退休撫卹基金撥繳費用率基準的規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害現役人員財產權？

5.條例第34條第1項第3款規定，停止就任或再任私立大學專任教師且每月支領薪酬總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額（即公務人員最低保障金額）的受規範對象領受退休俸或贍養金，是否侵害受規範對象之平等權、工作權、財產權？

6.條例第46條第5項規定，於條例施行後第11年返還經調降不再給付優存利息部分的本金，是否侵害受規範對象財產權？

7.條例第47條第3項有關條例施行後，一次結清、給付年資補償金後，不再給付月補償金規定，適用於原已領取月補償金的退除役人員，是否違反法律不溯及既往原則？信賴保護原則？又，條例第47條第3項與條例第26條第3項的關聯如何？是否影響條例第47條第3項合憲與否的判斷？（註：國防部2018年7月9日國資人力字第1070001907號函稱：月補償金之發放作法已改依條例第26條第3項規定辦理）

8.條例第54條第2項將結餘的優惠存款利息挹注退撫基金規定，是否違反同法第29條第1項「政府負最後支付保證責任」規定，侵害受規範對象的財產權？

大法官受理軍改團體聲請釋憲，下午進行言詞辯論，預計8月23日前將作出解釋。 圖／...
大法官受理軍改團體聲請釋憲，下午進行言詞辯論，預計8月23日前將作出解釋。 圖／聯合報系資料照片
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去年立委江啟臣、高金素梅等人認為「陸海空軍軍官士官服役條例」關於退除給與修正部分...
去年立委江啟臣、高金素梅等人認為「陸海空軍軍官士官服役條例」關於退除給與修正部分規定有違憲疑慮，聲請釋憲。今天下午在憲法法庭進行言詞辯論。圖／聯合報系資料照片
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