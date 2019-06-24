文化影響評估準備開跑 學者建議成立中介組織

2019-06-24 04:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化基本法本月公告施行，其中最令人疑惑的法條，便是台灣不曾正式實施的「文化影響評估」。文化部綜規司司長林宏義指出，最近將請民間單位完成一份文化影響評估，以此做範例供參考；學者則建議效法南韓成立民間中介組織，協助各部會、地方政府完成文化影響評估。

文基法明定締結國際條約、協定時應進行文化影響評估；國家制定重大政策、法律及計畫有影響文化之虞時，各相關部會得於行政院文化會報提出文化影響分析報告。

文化影響評估有多重要？台藝大藝術管理與文化政策研究所所長劉俊裕舉例，廿年前台灣加入WTO後開放美國電影自由進口，導致國片拱手讓出江山，若當時做好文化影響評估，局勢可能改變。重大開發計畫若涉及文資的拆除，也可透過文化影響評估了解可能的影響。

一般人容易將「文化影響評估」類比現行的「環境影響評估」，但兩者並不相同。林宏義指出，文化影響評不像環評有否決權，提出的建議也非強制性；而是透過評估建議一些補救或減緩措施，讓它對文化的衝擊減到最低。

林宏義強調，文化影響評估不會有施行細則或子法，「是方案並非法律」 。文化部蒐集一定的案例後，據此形成模式和準則，將提供各部會機關做為參考。

劉俊裕舉例，歐洲國家制定重要條約時會做「永續影響評估」，包含政治、經濟、環境、文化等層面，但台灣往往只做政經和環境的評估，忽略文化面。如今台灣的補救措施和南韓相近，是將文化影響評估單獨施作，也因此可以更完整全面。