大選倒數200天 卓榮泰：將決定我們與中國的距離

2019-06-24 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



距離明年大選倒數200天，民進黨主席卓榮泰稍早在臉書喊出「決勝200天」，他也預告，這200天，蔡總統、所有立委候選人、全體黨務人員及行政院前院長賴清德一定是在整個台灣南北奔波、東奔西跑，「或許在某一個角落我們會與您相遇，千萬不要忘了打個招呼、給個微笑。」他也強調，倒數200天，將決定「我們與中國的距離」。

卓榮泰表示，民進黨與中國共產黨沒有歷史上的血海深仇，對中國也不存在任何敵意，反倒是中國始終漠視人權，殘抱霸權主義，處處打壓，視台灣為西藏、新疆、香港、澳門，虎視眈眈，不放棄武力犯台，造成台灣人民反感，增加雙方互動的障礙，所以無論海峽兩岸地理環境多接近，這種心理距離只會越來越遠。相反地，若是中國北京政府能夠採取和平友善的態度，雙方人民就可以更熱絡往來，經濟互助成長，在國際社會形成盟友夥伴，相互支援。

卓榮泰說，到底要如何搭建雙邊和平穩定的互動關係，全繫乎中國領導人一念之間。「當我們不捨香港人民正在肉身奮戰『反送中』時，我們自己的命運，將來會不會也被中國主導？韓國瑜的『貨出去、人進來、發大財』，說穿了不就是『貨出去中國、中國人進來、中國發大財』嗎？這種一廂情願地把台灣推往中國一面倒，是台灣未來唯一的選擇嗎？」

卓榮泰說，這200天，他要告訴全世界，在中國的中華人民共和國是中國，在台灣的中華民國是台灣！民進黨長久以來維護台灣主權的努力，舉世皆知，人民也期盼民進黨勇敢承擔。但當中國威脅日增，中國武力日強，中國霸權日盛，就有台灣內部的政治力量更無所忌憚的要往中國靠，日前甚至有人說「一國兩制是對台灣最大的體貼和尊重」，一味向中國及全世界發出錯誤的訊息，助長了中國的氣燄，也幾乎讓台灣陷入孤單的困境。

卓榮泰說，這200天，必須扭轉情勢，改正錯誤，叫全世界再次認清台灣真正的民意。民進黨經過民主程序產生總統候選人，蔡英文總統要擔負起連任的責任，整合黨內力量，團結社會認同，加強組織動員，帶動立委選情，才能贏得大選，保衛國家。

卓榮泰也提到，這200天，中央黨部及各級黨部已轉換成選戰模式，進入決勝倒數階段，沒有一天可以耽誤，沒有一人可以鬆懈，不容許任何犯錯。回想去年11月24日，選前充滿危機意識，但面對韓流衝擊，無力翻轉選情；而今年兩次立委補選，黨面臨更大的危機，在外界完全不看好，競爭對手也放話要把民進黨全部殲滅的惡劣環境中，全黨上下團結拚命，結果人民願意再給民進黨一次機會，才保住該有的席次。

卓榮泰說，因此他始終相信，喘口氣不會有越不過的高山，真團結不會有打不贏的選戰！