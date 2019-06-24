蔡總統7.11出訪中美洲 將過境紐約、丹佛

蔡英文總統7月11日到20日將出訪聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯等中美洲友邦。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文第七度出訪行程出爐。據了解，蔡總統預定在七月十一至廿日出訪，規畫訪問我國在中美洲的友邦「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯；至於出訪過境美國城市，則規畫美東紐約和美中的丹佛。

外傳總統下月出訪將過境華府，她昨天出席「泛太平洋暨東南亞婦女協會第廿七屆國際年會」開幕典禮後表示，她知道很多人有這個期待，但這一次主要還是過境，可能沒辦法有這樣的安排。

蔡總統下月出訪中美洲友邦，除「三聖」，也可能造訪海地，但考量海地政治情勢不穩，目前尚未定案，要等到外交部踩線團本周返國後再進行評估。

至於外界關注的過境美國地點，據指出，目前規畫去程過境紐約、回程過境丹佛，都是蔡出訪過境美國首次造訪的城市。其中紐約具象徵性意義，前總統陳水扁、馬英九任內也曾造訪，且當地僑胞眾多，將是蔡這趟過境重頭戲；至於丹佛位於科羅拉多州，當地僑胞不多，但值得一提的是，丹佛是力挺台灣不遺餘力的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納選區，賈德納曾數度訪台，也多次在國會幫台灣發聲，屆時蔡、賈兩人的互動也將成為焦點。

據指出，美方尚未同意我方提出的過境規畫，根據以往慣例，美方大多會等到最後一刻才回覆；此外，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平本周將在大阪的Ｇ20舉行會談，因此最快也要等到「川習會」後，美方才可能回覆我方。不過，蔡政府這次提出的過境地點沒有太多爭議，因此美方同意應該只是時間問題。