「黨已經變了」 游盈隆退出民進黨

2019-06-23 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



曾角逐民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆，昨退出民進黨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 曾參與民進黨主席補選的台灣民意基金會董事長游盈隆，昨在臉書宣布退出民進黨，結束廿四年又一一五天的民進黨員生涯。他提出六點退黨理由說，當「維持現狀」成為民進黨執政核心價值，黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。

對此民進黨表示遺憾但尊重。秘書長羅文嘉則表示，「很可惜少了一位老朋友，繼續在裡面努力」。游退黨後，獨派的動向也受到關注。台灣社社長張葉森表示，據他了解，其他地方如台中，也有人想退黨，希望民進黨懸崖勒馬，要符合人民期待。

另有民進黨人士認為，部分獨派已不期望與民進黨對話。值得觀察的是，游雖然退黨，但仍有基金會做為監督政府的管道，獨派若未來期盼發聲，仍可選擇與游合作。

游盈隆以「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」形容自己的心情，並說明退黨理由。他表示，第一是終結國民黨一黨專政的入黨初衷已實現。第二，民進黨重返執政，但主政者不重視台灣命運共同體意識的打造、憲政體制改造與重建、全面改善一般老百姓的生活。

游盈隆說，最近黨公然鼓吹「大選是捍衛執政價值」，殊不知執政只是手段不是目的。當「維持現狀」成為民進黨執政的核心價值時，這個黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。

他表示，黨重返執政應大開大闔、大破大立，蔡卻以各種站不住腳的理由，拒絕適時特赦前總統陳水扁，讓台灣社會繼續陷入藍綠不理性對立。在蔡八年領導下，民主傳統已漸漸消失，不分區立委提名全由黨主席一人決定，黨內逐漸定於一尊，合議制已流於形式。

游最後表示，他將人生最精華歲月奉獻給黨，無怨無悔。但該走的時候還是要走。他也藉徐志摩的詩「偶然」寫下心境，「你我相逢在國民黨威權統治的漫漫長夜」，「你記得也好，最好你忘掉，在這交會時互放的光亮」。