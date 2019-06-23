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王金平雲林造勢 「要變成台西縣，人口回升至百萬」

2019-06-23 20:07聯合報 記者李京昇╱即時報導

前立法院長王金平今天晚間在雲林縣立體育館，舉辦王金平之友會「情意相挺，風雨同舟」活動；他提出解決雲林困境各項想法，他盼將雲林縣打造成台西縣，讓雲林人口回升百萬人口。

王金平說，雲林有五項困境人口老化外流第一、青年就業低迷不振、公共設施質量不足、自然災害侵害不斷、農產業供需失調，但也道路建設面積第一、工業劃設面積第一、宗教傳統技藝第一、農畜生產總值第一、與廈門的航距最短五大優勢。

他表示，台灣有台北縣、台北市，中間有台中、南部有台南、東部有台東縣，唯獨沒有台西縣，雲林一顆明珠，有各項資源與條件，雲林有機會建設成像高雄市一樣的國際大都會，他要透過經濟發展將雲林打造成台西縣，並讓雲林人口提高到1百萬人口。

王金平提出雲林發展願景概念圖，包括規劃建設國際港、創新產業專區、文化觀光與農業運籌特區等政策，他也請託雲林縣長張麗善的姪女前立委張嘉郡，將概念圖轉交給張麗善，盼望共同打造雲林。

張嘉郡表示，王院長過去在立院對她與張縣長有很多照顧，對於雲林建設也不遺餘力，張縣長現在在四川為雲林行銷農產，她相信張縣長若聽聞到王院長提出的願景，一定會跟她一樣充滿感激，未來會跟王院長一起打拼打造雲林願景，她也向院長加油。

立法院前院長王金平（右三）將雲林發展願景概念圖請託前立委張嘉郡（左二）致贈給雲林...
立法院前院長王金平（右三）將雲林發展願景概念圖請託前立委張嘉郡（左二）致贈給雲林縣府。記者李京昇／攝影
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立法院前院長王金平（右四）今天到雲林造勢。記者李京昇／攝影
立法院前院長王金平（右四）今天到雲林造勢。記者李京昇／攝影
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王金平願景
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