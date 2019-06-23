影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億

2019-06-23 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



前行政院長賴清德總統初選後今天來到彰化鹿港，前往台灣玻璃廟參拜，也表答對支持者的感謝，據了解，賴原本在初選前就打算到玻璃廟但未成行，今天因與地方幹部安排餐敘，昨天臨時敲定到鹿港行程，賴清德指出，過去錯過機會到玻璃廟，最近比較有空，主要感謝董事長林肇睢過去對他的支持，也前來參拜希望天上聖母保佑台灣國泰明安、風調雨順。

今天現場仍有許多賴清德支持者，高喊「匯聚清流、造福台灣」，許多人搶著與他合照、簽名，有支持者私下表示，賴未來的動向大家都很關心，他有沒有打算和總統蔡英文合體再戰2020年，牽動地方支持與否。

高雄市長韓國瑜在台中造勢場搬出前行政院長張善政，說台南大地震期間他救災不分藍綠直接撥款200億，暗指民進黨政府登革熱不幫忙，對此賴清德表示，張善政擔任行政院長和副院長期間，台南確實發生很多事，包括地震、霸王寒流以及登革熱，因有張善政協助下一一克服困難，他至今很感激。

賴也說，200億的計劃行政院後來並沒有執行，地震之後一星期就有40多億的捐款，妥善運用在重建倒塌大樓、以及因土壤液化地層下陷的房子，與對市民的幫助等，重建經費主要來自善款幫助，行政院並沒有實際執行張善政 任內的200億元計畫。