親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
政治
軍事
綜合

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

川普出招 周一將擴大對伊朗的制裁

影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億

2019-06-23 18:02聯合報 記者林敬家╱即時報導

行政院賴清德總統初選後今天來到彰化鹿港，前往台灣玻璃廟參拜，也表答對支持者的感謝，據了解，賴原本在初選前就打算到玻璃廟但未成行，今天因與地方幹部安排餐敘，昨天臨時敲定到鹿港行程，賴清德指出，過去錯過機會到玻璃廟，最近比較有空，主要感謝董事長林肇睢過去對他的支持，也前來參拜希望天上聖母保佑台灣國泰明安、風調雨順。

今天現場仍有許多賴清德支持者，高喊「匯聚清流、造福台灣」，許多人搶著與他合照、簽名，有支持者私下表示，賴未來的動向大家都很關心，他有沒有打算和總統蔡英文合體再戰2020年，牽動地方支持與否。

高雄市長韓國瑜在台中造勢場搬出前行政院長張善政，說台南大地震期間他救災不分藍綠直接撥款200億，暗指民進黨政府登革熱不幫忙，對此賴清德表示，張善政擔任行政院長和副院長期間，台南確實發生很多事，包括地震、霸王寒流以及登革熱，因有張善政協助下一一克服困難，他至今很感激。

賴也說，200億的計劃行政院後來並沒有執行，地震之後一星期就有40多億的捐款，妥善運用在重建倒塌大樓、以及因土壤液化地層下陷的房子，與對市民的幫助等，重建經費主要來自善款幫助，行政院並沒有實際執行張善政 任內的200億元計畫。

至於韓國瑜昨晚痛批民進黨得了權力中毒症，他笑說：「這不用我回應吧。」

前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影
前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影
分享
前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，學生清他簽名。記者林敬家／攝影
前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，學生清他簽名。記者林敬家／攝影
分享
前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影
前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影
分享
前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影
前行政院長賴清德今天到台灣玻璃廟，受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影
分享

行政院張善政賴清德2020選舉
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

游盈隆退黨 民進黨：遺憾但尊重

2019-06-23 13:13

前司法院副院長城仲模新書發表 呂秀蓮：副手難為

2019-06-23 17:46

民進黨青年培訓 卓榮泰喊話：整裝備戰上第一線

2019-06-23 17:22

影／「拍肩肚」里長讚蘇揆 蘇貞昌回：記得你的肩膀很強壯

2019-06-23 15:11

蔡英文：身為女性總統 希望台灣作為婦女就業最好典範

2019-06-23 14:39

蔡政府未執行安家固園 張善政怒：難道等大地震來？

2019-06-23 14:10

蘇貞昌疼女兒 每逢甲動清晨當司機送蘇巧慧上班

2019-06-23 13:37

縮短城鄉差距 柯文哲：交通是基礎建設

2019-06-23 12:26

游盈隆宣布退出民進黨 提六理由黨已經變了

2019-06-23 12:22

7月出訪過境華府？ 蔡英文：多人期待但目前還只是過境

2019-06-23 12:17

蔡英文：電子五哥將回台投資 除郭台銘公司外

2019-06-23 12:01

回敬韓國瑜「權力中毒症」 蔡英文酸：當市長忙選總統

2019-06-23 10:56

黃光芹：韓國瑜425曾決定不選 隔兩天就變卦

2019-06-23 10:53

任由罷工影響民眾權益 藍委：交通部應打100大板

2019-06-23 10:33

大阪川習會後…陳明通將訪美

2019-06-23 00:19

過境美國 蔡總統下月訪加勒比海3友邦

2019-06-23 00:02

政策奏效 徐國勇：社會住宅居住者生育率增加1.8倍

2019-06-22 20:26

國民黨前副秘書長張雅屏號召年輕議員成立合作社

2019-06-22 18:35

蕭景田批吳音寧扯「黑金、派系」呼籲支持者不要被分化

2019-06-22 18:09

影／郭台銘嗆蔡英文：能棄對中順差 我就不與妳競爭

2019-06-22 16:31

影／王金平拜廟 談出路：上天已經告訴他

2019-06-22 16:11

賴清德現身廣播聽友會 為台灣的心不會改變

2019-06-22 16:08

蔡總統自承在修車廠長大 他揭蔡潔生車廠致富真相

2019-06-22 15:11

影／韓國瑜台中造勢場有多大 空拍照告訴你

2019-06-22 13:35

柯文哲貼心呵護妻子陳珮琪 畫面宛如MV

2019-06-22 13:09

韓國瑜明台中造勢 洪慈庸三問「發大財以外實質政見」

2019-06-21 13:07

為總統大選起跑？柯Ｐ一周請假3天、連跑5縣市

2019-06-20 10:12

參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45

誇郭董工作16小時 徐旭東趕緊再說：另一位也16小時

2019-06-18 13:18

韓國瑜影片被剪接 藍委批蘇貞昌變蘇導 應道歉

2019-06-18 12:34

國民黨應停止初選直接徵召韓國瑜？62%網友反對

2019-06-17 13:21

場邊觀察／一場場造勢挺韓能否換選票 下月初選便知曉

2019-06-15 19:18

雲林女婿回岳家造勢　菜販韓國瑜要暢談農業與青年政策

2019-06-15 13:05

蔡上賴下！孫大千：贏的不光明正大，卻要輸的心服口服

2019-06-14 09:39

綠總統初選蔡英文勝出 獨派：應跟民主陣線更緊密

2019-06-13 12:43

韓國瑜高雄民調出爐！滿意度4成4、逾6成反對帶職參選

2019-06-06 12:56

承諾參選總統護台灣？ 柯Ｐ：就算乞丐也要守護台灣

2019-06-04 13:54

王金平逛林百貨 民眾合影挺他

2019-06-02 14:37
看更多

熱門文章

游盈隆宣布退出民進黨 提六理由黨已經變了

2019-06-23 12:22

韓國瑜台中造勢唱「堅持」 萬人手機燈海聲援美翻

2019-06-22 20:30

邵曉鈴挺韓深深一鞠躬 幾句話就讓韓粉飆淚

2019-06-22 19:35

韓國瑜台中拜訪顏清標 顏清標說話內容曝光

2019-06-23 09:42

韓國瑜造勢激情過後 七期豪宅區綠地滿是垃圾

2019-06-23 12:34

韓國瑜揪吃飯 顏清標、傅崑萁、盧秀燕都來了

2019-06-22 21:51

台中造勢垃圾滿地？韓家軍不平指離場10分鐘神清理

2019-06-23 15:09

新聞眼／民調前倒數兩周 藍初選益加詭譎…

2019-06-23 00:17

韓國瑜造勢破20萬人 學者：韓給了這群人「國家認同」

2019-06-22 20:21

批民進黨吃相難看 胡志強：送韓國瑜進總統府

2019-06-22 18:48

憂登革熱疫情延燒 韓國瑜高雄造勢喊卡

2019-06-23 15:52

韓國瑜憶蔡同榮 批曾經愛鄉土的民進黨得了權力中毒症

2019-06-22 20:01

胡志強挺韓國瑜 孫大千：庶民當家作主的時代來臨

2019-06-23 08:25

反修公投法「護民主」可望成藍營選舉新主軸

2019-06-23 11:26

挺韓或挺郭？ 退伍軍人網上吵翻

2019-06-23 00:46

張善政曾撥200億助台南震災？ 政院駁韓國瑜「烏龍」

2019-06-22 23:49

韓國瑜新口號「拉進來打出去」 朱立倫：聽不懂

2019-06-23 12:24

韓國瑜批民進黨無能 提經濟解方「拉進來打出去」

2019-06-22 19:51

黃光芹：韓國瑜425曾決定不選 隔兩天就變卦

2019-06-23 10:53

台中20萬人挺韓國瑜就贏了？ 介文汲分析初選仍有4變數

2019-06-23 11:20

蔡英文：電子五哥將回台投資 除郭台銘公司外

2019-06-23 12:01

柯文哲：當年國民黨對吳音寧的攻擊過度

2019-06-22 18:46

回敬韓國瑜「權力中毒症」 蔡英文酸：當市長忙選總統

2019-06-23 10:56

台中挺韓隊伍獨未見她？ 李麗華：我感冒啦！

2019-06-23 13:50

顏清標提醒韓國瑜台中國際機場問題 社群發酵熱烈討論

2019-06-23 09:43

韓粉簇擁韓國瑜、李佳芬大進場 現場宣布超過20萬人

2019-06-22 19:35

蔡正元爆料館長拿中國企業500萬 卻上街反紅媒真有趣

2019-06-23 17:20

影／「拍肩肚」里長讚蘇揆 蘇貞昌回：記得你的肩膀很強壯

2019-06-23 15:11

柯文哲若參選…綠估「戰場將一分為三」

2019-06-23 00:27

謝龍介挺韓國瑜：把韓國瑜推進總統府

2019-06-22 18:56

韓國瑜造勢20萬人 他點出贏初選還有四大變數

2019-06-23 11:25

韓國瑜台中造勢 黑紅派熱情迎賓

2019-06-23 00:05

韓國瑜台中造勢合唱「堅持」重現手機燈海

2019-06-22 20:32

韓國瑜台中造勢 痛批民進黨得了權力中毒症

2019-06-22 23:59

韓國瑜台中談中小企業 藍評與郭台銘較勁、綠批不深入

2019-06-22 21:01

轉向擁抱柯p？ 藍營：對淺綠影響較大

2019-06-23 00:36

影／20萬韓粉散場 台中市200警力撒下疏導交通

2019-06-22 20:55

蔡政府未執行安家固園 張善政怒：難道等大地震來？

2019-06-23 14:10

韓粉熱血 捐血車「滿載」提前收工

2019-06-23 00:13

郭台銘：中華民國是一個瀕臨破產的公司

2019-06-23 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top