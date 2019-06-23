民進黨青年培訓 卓榮泰喊話：整裝備戰上第一線

2019-06-23 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨備戰2020，今天舉行「青年入陣：選戰特派員」培訓營開幕式，民進黨主席卓榮泰到場致詞時表示，希望學員學習完之後，整裝備戰上到第一線，早一點學習、茁壯、完全武裝。

卓榮泰表示，「今天我們所做的，都可以對我們的下一代負責。」他也認為，學員們想出的任何問題，都是讓他更進步的一股動力，希望學員把新一代、年輕朋友的想法帶進來。

卓榮泰表示，民主進步黨是一個勇於為年輕人創造機會的政黨，與其他政黨比較起來，民進黨是努力一步一步在走，整體的進步一定可以看得到的。台灣社會的改革與進步常常是一百個人一起走一步，而不是一個人衝一百步的進步方式，雖然兩者對整個社會的能量是一樣的，但是如果更懂得團體的生活、合作的精神，就會帶動整體的進步，而不是一個人往前衝的進步。

卓榮泰說到，年輕人可以浪漫，但也同時要學習過團隊的生活、合作的精神。民進黨在平時的工作和中常會、中執會的運作等等，都是大家合意來想出一個方法，共同執行、解決。他特別表示，「今天給各位的是我們的經驗，但是各位給民進黨的是一種刺激，刺激民進黨在新的年輕人的思想和語言上，可以快速地銜接起來，成為民進黨更精進的動力。」

卓榮泰表示，本次課程從組織訓練、文宣議題、民調判讀、危機處理等非常多元，希望各位仔細學習，無論未來在哪個工作崗位，或，都能將這些經驗發揮在第一線。過去的青年入陣，學習課程完之後，都有機會讓大家到國會去做實習，但這次比較不一樣，「距離大選還有201天，請各位在這裡學習完之後，整裝備戰上到第一線。」