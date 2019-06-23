台灣宗教自由、自主 徐國勇：沒有滅香的問題

2019-06-23 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



內政部長徐國勇（右二）等人今天參加中華道教聯合總會總部玉清聖殿2期興建工程動土典禮，強調沒有滅香的問題。記者范榮達／攝影 分享 facebook

內政部長徐國勇今天參加苗栗縣通霄鎮中華道教聯合總會總部玉清聖殿2期興建工程動土典禮，表示他上任第1天，蔡總統就告訴他宗教自主一定要維護，內政部一定會站在宗教自由立場，與所有宗教朋友站在一起，絕對不會有滅香問題。

徐國勇並透露，每天早上一定要到樓上佛堂拜拜，向觀音佛祖、關聖帝君及土地公請安，然後向自己家的神明請安，點香拜完才能出門，只要一天忘記拜，媽媽的電話就來了，他還是要回家拜，這是傳統也是文化的一部分，因此要維持。

徐國勇說，總統蔡英文知道他要來參加玉清聖殿2期工程動工，特別交代他轉達祝福之意，他上任第1天，蔡總統就告訴他宗教自主一定要維護。另，憲法保障的宗教自由要確保，內政部也不留遺力，對照中國聽說1個江蘇省就毀掉5900座的土地公廟，讓人覺得很奇怪，為什麼一些廟、天主教堂、基督教堂要毀掉呢？

中華道教聯合總會總部玉清聖殿在苗栗縣通霄鎮烏眉里，第1期工程2017年11月間完成臨時正殿，中華道教聯合總會總會長徐文僅說，2期工程將施工正殿及公園化，苗栗縣政府正輔導變更成宗教用地，位置鬧中取靜、交通方便，道法落實在人間，並結合社區元素，客家老伙房、祠堂及步道等，帶動地方休閒觀光。