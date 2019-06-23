影／「拍肩肚」里長讚蘇揆 蘇貞昌回：記得你的肩膀很強壯

2019-06-23 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



去年九合一大選，參選新北市長的蘇貞昌到瑞芳造勢，龍山里長陳志強在蘇貞昌要離去時，上前陳情反深澳電廠，要蘇貞昌表態，不料遭蘇「拍肩肚」，他氣炸了，這事件鬧得沸沸揚揚。沒想到兩人昨晚在臉書上演大和解了，陳志強在臉書上稱讚蘇揆上任以來的政策「的確有感」，蘇貞昌也來留言「我記得你的肩膀很強壯，我們一起來扛起這個國家！」網友大呼，這裡的對話太感人了。

陳志強昨晚在臉書分享蘇揆日前宣布的擴大公共托育照顧政策，陳志強po文說，各項政策面臨難度不同，實施的時間點就不同，當政策擬定一出，碰巧這個時間點，就有人說，要選舉了？從蘇貞昌上任至今，都是因為選舉嗎？至少，這七、八個月來，行政院團隊發布的政策，的確有感。

陳志強表示，他不會因為反深澳拍肩事件，蒙蔽了自己，還要紅色媒體別再拿來做文章，因為看到紅媒拿蘇揆與高雄市長韓國瑜對比，讓他看不下去，「若要類比蘇與韓的粗魯，也請比蘇與韓的政績。」

沒多久，蘇貞昌也在下方留言，加油！謝謝你的支持。我記得你的肩膀很強壯，我們一起來扛起這個國家，陳志強也回應，我把里長基本做好、國家大事就看您老人家了！歡迎蘇院長常來瑞芳水金九、東北角。院長！一起加油！