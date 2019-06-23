蔡英文：身為女性總統 希望台灣作為婦女就業最好典範

2019-06-23 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



三年一度的泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）年會，90年來首度在台灣舉辦，今天在新北市板橋舉行開幕典禮。總統蔡英文致詞表示，台灣努力提升婦女勞動力的參與率，鼓勵婦女都能實踐理想跟夢想，「身為一個女性總統，我們希望把台灣作為婦女就業的最好典範，我把國內外推動婦女賦權視為最重要的使命。」

今年泛太平洋暨東南亞婦女協會年會，自今天起至27日將針對婦女經濟力、兩性平權、人口老化等議題，舉辦多場座談會，以力求增加女性福祉，共有13個會員國代表團來台與會。

蔡英文表示，台灣及PPSEAWA許多會員國已邁入高齡社會，台灣過去3年推動長照2.0最核心的概念即為讓銀髮族在熟悉地方得到最好照顧，因此推動社區整體的照顧模式，讓長者在自家附近就可以共餐、得到延緩失能服務；同時增加失智照護、居家醫療服務，擴大醫療對象，長照使用人數大幅上升，今年1月到5月，比2年前的同期成長超過1.5倍，全國服務的涵蓋率達到3成左右。

蔡英文還說，台灣努力提升婦女勞動力的參與率，鼓勵婦女都能實踐理想跟夢想，除了實施彈性工時，讓女性員工可兼顧工作和家庭外，也特別將二度就業婦女列為鼓勵雇主僱用的重點對象，若婦女想要創業，可參與免費的創業諮詢、輔導課程，且能透過政府的貸款方式，獲創業所需的資金。