王金平選總統？ 朱立倫：只有他跟他的神明知道

2019-06-23 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



立院前院長王金平日前表示雖不參加國民黨內總統初選，但「沒有不選總統這回事」，且今在在彰化的造勢活動，會讓大家知道他是多麼用心、多麼有計畫、有內涵的在選總統。