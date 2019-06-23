縮短城鄉差距 柯文哲：交通是基礎建設

2019-06-23 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台北市長柯文哲今日拜訪玉里劉一峰神父，並參拜玉里協天宮。柯受訪時表示，花東地區以每10萬人口計算，車禍創傷死亡率最高，認為台九線應擴建為四線道，減少車禍傷亡率；要降低城鄉差距，花東交通建設才是基礎建設。

柯文哲表示，因為我很喜歡讀數據，以前在當台大醫生的時候，花東地區每10萬人口計算，創傷死亡率最高，大部分創傷來自車禍，降低創傷就要降低車禍死亡率；到花東後才知道原來是台九線路段未拓寬，只有兩線道，很容易超車就發生車禍，認為擴充為四線道應該是降低車禍傷亡一個重要工作。

關於台灣城鄉差距，柯文哲說，其實台灣城鄉差距很明顯，每次演講提到垃圾分類隨袋徵收，台北市是全台每人每天垃圾產量最低的地方，但其他地區就沒有；就好像台北推雙語教育，若要推到全台可能時間會超過10年。媒體問，如果有機會管理全國，會降低城鄉差距？柯回，花東交通很重要，鐵路南迴線電氣化、雙軌化要做，另蘇花改做完後還有哪些地方有瓶頸，認為所有建設中，「還是交通才是基礎建設」。