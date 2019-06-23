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游盈隆宣布退出民進黨 提六理由「黨已經變了」

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游盈隆宣布退出民進黨 提六理由黨已經變了

2019-06-23 12:22聯合報 記者林麗玉╱即時報導

台灣民意基金會董事長游盈隆。圖/報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖/報系資料照片
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台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書宣布，「今天，我在此鄭重宣布退出民主進步黨。」

游提出六點退出民進黨理由，游表示，當「維持現狀」成為民進黨執政核心價值，黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，黨已經叛離傳統支持者。另外，蔡英文主席八年領導下，民進黨優良民主傳統，已漸漸消失。他也提到自己的心情「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。」

游的六點退出民進黨理由，第一是入黨初衷已實現，入黨初衷是為早日終結國民黨一黨專政。至於第二點，游表示，民進黨重返執政，主政者不重視台灣命運共同體意識的打造、憲政體制改造與重建、全面改善一般老百姓的生活等。尤其最近黨公然鼓吹「大選是捍衛執政價值」，殊不知執政只是手段，不是目的。游也提到，當「維持現狀」成為民進黨執政的核心價值時，這個黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。

至於退出黨的第三點，游說，民進黨重返執政本應大開大闔、大破大立...總統特赦權力的行使是其中重要一環。但蔡總統基於各種站不住腳的理由，拒絕適時特赦陳前總統，讓台灣社會繼續陷入族群撕裂、藍綠不理性對立的舊時代。另外第四點則是民進黨在蔡英文主席八年領導下，民進黨優良的黨內民主傳統已漸漸消失，不分區立委提名全數由黨主席一人決定，黨內逐漸定於一尊，合議制已流於形式。

至於第五點，游說，這次黨內總統初選，在蔡陣營堅持下，數度延遲初選時程，破壞初選制度，甚至威脅沒收初選等的離譜行徑。游也問，「賴清德是否真的輸了總統初選？」不但是一個巨大謎團，也是一個無頭公案。最後一點理由，游表示，希望他退出民進黨後，可以提升基金會的社會公信力，去除所有不必要的綠色標籤疑慮。

游提到，他1995年2月28日宣誓入黨，到今天一共24年又115天。他將人生最精華歲月奉獻給黨，無怨無悔。離別是辛酸、惆悵...但，該走的時候還是要走。他也藉徐志摩的詩「偶然」寫下心境，「你我相逢在國民黨威權統治的漫漫長夜，你有你的，我有我的，方向；你記得也好，最好你忘掉，在這交會時互放的光亮！」

民進黨游盈隆賴清德
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