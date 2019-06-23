蔡英文：電子五哥將回台投資 除郭台銘公司外

2019-06-23 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



國民黨總統初選參選人郭台銘昨表示蔡英文總統親美反中，又不放棄中國市場。對此，蔡英文今天出席活動時，表示郭台銘講的話有些偏頗，今年台商回來非常多，經過經濟部核准的已近4千億元，「電子五哥都會回來台灣投資，除了郭董事長的公司以外。」

蔡英文今天上午出席泛太平洋暨東南亞婦女協會第27屆國際年會開幕典禮，會後受訪表示，中央政府很重要的原則，相信全體國民也很清楚，就是要多元布局、平衡的外部關係，這是長期所主張的，在過去三年以及未來都會秉持這樣的做法。

蔡英文說，在過程中有2個重要原則，第一、經濟策略以台灣的經濟利益為核心；第二、多元平衡的對外關係之中，以保護台灣主權、自由民主以及經濟繁榮發展為主軸，這也是不變的原則，未來也持續會按照這個原則去處理兩岸、全球經貿以及區域、全球的關係。