黃光芹：韓國瑜425曾決定不選 隔兩天就變卦

2019-06-23 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹昨晚臉書再爆《你所不知道的韓國瑜-系列7》，指高雄市長韓國瑜明明知道自己沒有參選總統的正當性，原本和幕僚討論後，下定決心不選，但沒想到才短短2天就變卦，黃光芹昨晚在政論節目中更提到，讓韓變卦的關鍵「就是蔡旺旺、李佳芬、還有韓冰！」

黃光芹臉書貼文指出，韓國瑜當選5個月，就一頭投入國民黨的總統初選，他自己知道沒有正當性，卻執意進行一場豪賭，而且愈陷愈深，怪不得連國中生都前仆後繼嗆他!

黃表示，韓的核心幕僚黃文財和辦公室主任邱源寶都不贊成韓選總統，4月25日三人密會達成三點共識，韓也下定決心不選。黃說，當天的三點共識，第一點「韓當選高雄市長才4個多月，沒有參選總統的正當性」；第二點，「韓不接受黨中央徵召參與初選」；第三點是「韓會帶領韓粉一同支持初選出線的候選人。」

黃表示，原本做出決定後，他們都如釋重負、變得輕鬆，韓國瑜也露出許久不見的笑容。沒想到事隔兩天，再見到韓國瑜，他又變卦了。

至於韓國瑜變卦的原因，黃昨日在政論節目「驚爆新聞線」中爆料，韓國瑜無法將自己參選的慾念放下，最核心的三股力量就是「蔡旺旺、李佳芬及韓冰」，黃更踢爆，韓國瑜參選的另外一個關鍵，就是5月20日與國政黨聯盟主席妙天的密會，當天妙天南下高雄，與韓國瑜密會，但當天的會議內容到現在都沒曝光。