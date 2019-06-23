任由罷工影響民眾權益 藍委：交通部應打100大板

2019-06-23 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



長榮空服員於6月20日下午4時正式啟動罷工，成為近3年來第3起航空業大罷工事件。國民黨團今舉行記者會指出，經過20次協商接未達成共識，顯見交通部根勞動部未發揮任何協調功能，更批評交通部長林佳龍在得知罷工時間後仍率團出訪，把自己當作外交部長，輕忽罷工事件，任由它擴大影響到民眾權益，應辭職下台。

國民黨團總召曾銘宗指出，早在2年前，工會會員代表即通過發起罷工，期間工會、政府及資方進行了超過20次的協商，皆未達成共識，居間召集會商的交通部及勞動部官員不僅未發揮任何協調功能，另有105年6月24日及108年2月8日華航空服員及機師的罷工紀錄下，面對此次長榮的罷工，又看不到政府有任何介入施力及解決措施。

曾銘宗批評，林佳龍身為交通部部長，卻在知悉長榮空服員醞釀罷工期間，率團出訪貝里斯拚外交，「你是交通部長還是外交部長？」交通部顯然輕忽罷工事件；另外，勞動部主管勞動關係事務之處理，卻在協商會破局時束手無策。蔡政府在面對長榮罷工事件究竟做了什麼？不能兩手一攤說政府沒有長榮航空股權，無從介入，任由此事件一再擴大惡化。

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，其實先前很多徵召就可以看出能避免此次罷工，行政院長蘇貞昌也要求副院長陳其邁成立專案小組，守護消費者權益，結果行政院竟然只有在網站上提供罷工專區，提醒罷工時間，這樣難道就能維護消費者權益嗎？政府面對3次罷工都沒有得到教訓，導致每次罷工都嚴重影響到民眾的權益。什麼勞工是蔡總統心中最軟的一塊，結果蔡卻無所作為，態度消極令人遺憾。

陳宜民也指出，林佳龍現在說要弄罷工預告期，勞動部長則說罷工預告期不能做，兩個單位到現在還在互推皮球，為了減少罷工衍伸的旅遊相關辦法，旅保會強烈建議要明定罷工事件的責任歸屬，跟航空公司處理的SOP以及對旅行社、旅客的責任範圍，但卻至今沒有明確規定，導致消費者求償無門，「交通部應打100大板，勞動部要打五十大板，兩部長都應該請辭下台！」