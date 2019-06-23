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大阪川習會後…陳明通將訪美

2019-06-23 00:19聯合報 華盛頓記者張加／廿一日電

陸委會主委陳明通（左）日前拜會金門縣長楊鎮浯，陳明通秀出手機照片說「猜猜我剛剛遇...
陸委會主委陳明通（左）日前拜會金門縣長楊鎮浯，陳明通秀出手機照片說「猜猜我剛剛遇到誰？」氣氛輕鬆。圖／聯合報系資料照片
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民進黨總統初選由總統蔡英文出線後，黨內與蔡政府官員將陸續訪問美國，包括民進黨主席卓榮泰陸委會主委陳明通，近期內也都將現身華府。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平六月底於日本大阪舉行的廿國集團（G20）峰會會晤，雖然「川習會」聚焦美中貿易談判，但通常美中官員見面都會觸及台灣議題，陳明通在「川習會」後不久訪美，備受關注。

據了解，陳明通將於七月初在華府智庫就兩岸關係發表演說，截至目前尚未公布活動資訊，但預計與去年相同，可能在「傳統基金會」舉辦。

陳明通去年七月中也曾在「傳統基金會」舉辦的「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會發表主題演講；陸委會多年來委託國內民間團體或學術機構，以台美智庫合作的方式，共同舉辦研討會。

卓榮泰則是六月底至七月初訪美，據指出，卓榮泰將與華府僑界互動，接著赴賓州參與美東台灣人夏令會；根據美東台灣人夏令會活動網頁，今年主題為「台灣是我的ＤＮＡ」，活動聚焦台灣民主、政治、經濟、文化、媒體議題。

交通部長林佳龍原本也要訪美，定下周到華府，受長榮罷工影響更改行程。

【記者許依晨／台北報導】陸委會發言人邱垂正證實，陸委會主委陳明通將於六月底七月初訪問美國華府，為期一周，屬於一般例行性的台美智庫交流與座談，確定行程會向媒體說明。

陳明通陸委會卓榮泰川習會G20
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