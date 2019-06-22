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韓國瑜台中造勢唱「堅持」 萬人手機燈海聲援美翻

柯文哲成功的背後除了佩琪還有學姊？！

2019-06-22 20:55聯合報 記者尤聰光╱即時報導

北市柯文哲今天參加台東縣政府在鐵花新聚落275倉庫辦理的尼伯特風災後復原成果簡報，會後接受媒體聯訪時，有人卻一直在他的背後，不時用手拍打柯文哲的臂膀，現場許多媒體想說誰這麼大膽敢在柯背後，原來答案揭曉是台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩。

她站在柯文哲身後，仔細聆聽媒體提問，不時伸手拍打柯文哲，過程反覆多次，似乎提醒柯甚麼該講，甚麼不該講？又似乎提醒回答媒體時間已到，這一幕讓有人看了開玩笑說：「柯文哲成功的背後除了佩琪還有學姊」。也有人說：「市長背後都有稱職的幕僚」。

台北市長柯文哲在台東行程接受媒體聯訪時，市府副發言人「學姊」黃瀞瑩默默地在市長背...
台北市長柯文哲在台東行程接受媒體聯訪時，市府副發言人「學姊」黃瀞瑩默默地在市長背後隨時出手提醒。記者尤聰光／攝影
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台北市長柯文哲在台東行程接受媒體聯訪時，市府副發言人「學姊」黃瀞瑩默默地在市長背...
台北市長柯文哲在台東行程接受媒體聯訪時，市府副發言人「學姊」黃瀞瑩默默地在市長背後隨時出手提醒。記者尤聰光／攝影
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柯文哲北市災後
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