柯文哲成功的背後除了佩琪還有學姊？！

2019-06-22 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天參加台東縣政府在鐵花新聚落275倉庫辦理的尼伯特風災後復原成果簡報，會後接受媒體聯訪時，有人卻一直在他的背後，不時用手拍打柯文哲的臂膀，現場許多媒體想說誰這麼大膽敢在柯背後，原來答案揭曉是台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩。