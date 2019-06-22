國民黨前副秘書長張雅屏號召年輕議員成立合作社

2019-06-22 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



由國民黨前副秘書長張雅屏號召成立的有限責任中華民國前瞻消費合作社，今天下午在台大校友會館舉辦創立會，目前約有4、50位位新秀縣市議員及將參選立委的參選人加入，這些成員的組合儼然成為一個新的政團，透過科技服務與合作社的運作，強化政團間成員緊密互動關係，未來的發展性，是否能成為沉默跨黨派的政治組織，成為外界觀察的方向。

張雅屏表示，他過去在國民黨內曾推行武林計畫幫助國民黨青年投入選戰，將為眾不少的國民黨青年推上議員、代表的角色，這次成立合作社就是要繼續幫助大家打集體戰，運用團體與科技的力量降低大家服務選民的成本。

合作社特別開發Poli數位助理App，預計7月初上線，創立會中還特別介紹目前數位助理App的功能，該App結合張雅屏過去組織運作經驗，目的就是為了議員量身打造一套新的選民管理CRM系統，解決大家目前找不到合適選民服務系統的問題。

張雅屏表示，該App的特色可以方便記錄與每一位選民的互動資料，一鍵輸入便利記錄下平時共同參加過的活動、發過的簡訊、打過的電話，形成大數據，根據這些內容分析找出可以開發成為重要地方幹部的對象資料。建立起來的互動資料，也可以讓選民感到被重視的感覺，因為App可以用手機就調出過去的互動記錄，讓選民感受到被從政人員重視的感覺。

張雅屏表示，目前合作社剛剛成立，合作社的商品以客製化瓶裝水、面紙等，議員日常選民服務需要的項目，以集合大家大量採購的方式，降低每一位成員的採購成本，讓新秀有更多的資源服務更多的選民。往後也會根據多數成員的需要，開發不同的商品服務這一群新秀議員。