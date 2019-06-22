蕭景田批吳音寧扯「黑金、派系」呼籲支持者不要被分化

2019-06-22 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



全國農會理事長蕭景田今天參加台中場韓國瑜造勢，他昨天被北農前總經理吳音寧說「高雄市長韓國瑜身邊站的都是黑金體系」，特別點名全國農會理事長蕭景田，還翻出他「殺警」往事，蕭景田說，選舉到又要扯「黑金、派系」，支持者千萬不要被分化了。

蕭景田說，5、6年前韓國瑜受農會推薦擔任北農總經理，在他就任的4、5年之間，台灣的農民菜價最混亂，差價也最多，韓在北農大整頓，平穩物價，讓消費者可買到平價蔬菜，農民也直接獲得好處。

蕭景田說，韓在北農時成績很好，受到全台農民肯定，所以在民進黨上台後就和台北市長柯文哲聯手，要爭奪股權，順勢拉下韓國瑜，才讓他失業沒工作。

蕭景田說，但韓國瑜是人才，國民黨主席吳敦義看中他，派他到高雄參選，掀起一股「韓流」，在去年底讓國民黨起死回生，縣市長、市議員、鄉鎮代表因為「韓流」勝選，「韓國瑜對國民黨有很大貢獻，也找回中華民國國魂」。