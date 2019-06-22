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直播／韓國瑜台中造勢韓粉狂揮國旗 現場宣布超過5萬人

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影／郭台銘嗆蔡英文：能棄對中順差 我就不與妳競爭

2019-06-22 16:31聯合報 記者林雍琁╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘今天上午出席「DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇」，只是郭台銘過去與全世界做生意，如今決心投身政治選總統，外媒紐約時報認為郭台銘在全球的布局，在商業上或許有利，但在政治上不一定討得到便宜，該媒體更形容郭台銘選總統，無疑是在美中間「走鋼索」。

郭台銘表示外媒希望他在美中兩國的利益中表態，但他強調自己不會選邊站，他更回嗆中華民國的外交從前總統李登輝時代到現在的蔡英文政府，「哪一天不走鋼索」，愈說愈起勁，郭台銘更對蔡英文政府親美反中的路線頗有微詞，他問為什麼要像蔡英文政府一樣選邊站？他直說台灣對中國每年有800億美金的外匯順差，如果蔡英文能放棄這些，把台商都撤回來，那麼他會考慮不跟蔡英文競爭，不過郭台銘認為蔡英文做不到。

郭台銘整場活動對國內外媒體都「發表」了自己的意見，先是回敬紐時對他的走鋼索評論，另外有日本媒體提問他立場親中，買日本企業、技術有疑慮等問題，郭台銘直嗆日媒應自我檢討，別只檢討國外企業，更強調自己的立場是親中華民國，並非親中國大陸。

接著蘋果日報記者體問，郭台銘也有話要說，他表示自己昨天卸下鴻海董事長的身分，坐捷運回家，被大批媒體包圍採訪，雖然幕僚已向媒體表明捷運上不接受採訪，但媒體仍不斷以各種方式進行採訪，郭台銘表示自己看媒體辛苦，回應了幾句話，卻被蘋果日報反咬在捷運上接受採訪有違反選罷法的疑慮，對此郭台銘說做人做事不可以這樣子，更明白地表示蘋果日報陷害他，直說「你們蘋果去告我 ，讓我去關起來啊。」

國民黨內總統初選參選人郭台銘與日本軟體銀行創辦人孫正義，下午一同出席「G2 an...
國民黨內總統初選參選人郭台銘與日本軟體銀行創辦人孫正義，下午一同出席「G2 and Beyond全球產業秩序的解構與創新」論壇。記者許正宏／攝影
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郭台銘蔡英文捷運
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