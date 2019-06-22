影／郭台銘嗆蔡英文：能棄對中順差 我就不與妳競爭

2019-06-22 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林雍琁 ╱即時報導



國民黨總統初選參選人郭台銘今天上午出席「DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇」，只是郭台銘過去與全世界做生意，如今決心投身政治選總統，外媒紐約時報認為郭台銘在全球的布局，在商業上或許有利，但在政治上不一定討得到便宜，該媒體更形容郭台銘選總統，無疑是在美中間「走鋼索」。

郭台銘表示外媒希望他在美中兩國的利益中表態，但他強調自己不會選邊站，他更回嗆中華民國的外交從前總統李登輝時代到現在的蔡英文政府，「哪一天不走鋼索」，愈說愈起勁，郭台銘更對蔡英文政府親美反中的路線頗有微詞，他問為什麼要像蔡英文政府一樣選邊站？他直說台灣對中國每年有800億美金的外匯順差，如果蔡英文能放棄這些，把台商都撤回來，那麼他會考慮不跟蔡英文競爭，不過郭台銘認為蔡英文做不到。

郭台銘整場活動對國內外媒體都「發表」了自己的意見，先是回敬紐時對他的走鋼索評論，另外有日本媒體提問他立場親中，買日本企業、技術有疑慮等問題，郭台銘直嗆日媒應自我檢討，別只檢討國外企業，更強調自己的立場是親中華民國，並非親中國大陸。