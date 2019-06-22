影／王金平拜廟 談出路：上天已經告訴他

2019-06-22 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



立法院前院長王金平有意參選2020年總統，今天下午他走廟參拜，希望先取得信眾的支持。他告訴信眾，他的出路，上天已經告訴過他，「如果上天要我來當總統，我會認真再走、認真爭取大家的支持」，信眾對他高呼「王總統好」、「當選」，場面頗熱烈。

王金平今天下午到高雄市前鎮區主祀濟公禪師的玉天行宮拜廟，他抵達前1小時，已有不少信眾聚集廟前等他。他一抵達，鞭炮聲響起，信眾對他大呼「總統好」，還有人拿書要他簽名，他簽完名後直說「我沒準備書給大家」似乎意有所指。

王金平向信眾說，盼望大家「要團結」，團結才有力量、團結才能合諧；不要藍綠對立、不要朝野互鬥、不要讓內耗繼續惡化。他另提到「要和平」，表示國際的空間被壓縮，在國際不能得到公平對待，對台灣發展造成最大的阻礙。他強調，「我若當總統，這2項事情，我先解決」、「給我4年就好」。