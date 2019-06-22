影/鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表態支持韓國瑜

2019-06-22 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天下午到前立委顏清標服務處時表示，他支持高雄市長韓國瑜，最後還說加油加油。

韓國語今天下午預計3點30分到台中沙鹿區顏清標服務處拜會顏清標，鎮瀾宮董事長顏清標先到服務處，副董事長鄭銘坤隨後趕到。