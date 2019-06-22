蔡總統自承在修車廠長大 他揭蔡潔生車廠致富真相

2019-06-22 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統在網路節目披露她「在修車場長大」，是「黑手的女兒」。兵器戰術圖解總編輯劉文孝今天在臉書貼文表示，蔡總統父親蔡潔生當年的「修車廠」，可不是今天一般人概念中的模式。蔡潔生靠轉賣美軍顧問團免稅車給本地富商或官員，快速致富。

媒體報導，蔡總統在網路節目「AR實境未來視」中披露，她是在修車廠長大的，也是黑手的女兒，從小就與車為伍的她，對車特別有感情；「父親不只會修車子，還會做車子」，而她從小就玩車長大。

劉文孝以「我來為總統補充一下」為題在臉書貼文表示：根據其父蔡潔生向友人談自己的發跡過程，他的修車廠可不是今天一般人概念中的模式。

劉文孝說，因為當時普通人根本沒有資格買車，而是利用當時台北市中山北路美軍顧問團即今日台北花博位置的近水樓台，每每美方官員來台後就會申購免稅車輛進口代步，兩年任期結束後即要輪調，美軍也不想帶著跑，蔡潔生就購入他們要脫手的座車，再加以整理後轉賣給當時本地想要買車而不可得的富商或官員，人面熟了之後又於今日海霸王所在地開設專營美軍生意的酒店，以上業務全是美金現金交易，因而快速致富。

劉文孝說：蔡英文是蔡潔生最小的孩子而備受寵愛，蔡潔生曾對友人表示，小女兒反對自己的父母經營帶有情色的酒店，再加上台美斷交，因此後來才轉型為餐廳。