回應無輔選策略質疑 吳敦義將與56立委參選人座談

2019-06-22 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨下周三常會中將再一口氣提名15席立委參選人，累計總提名人數將達56人，提名完成率衝破七成，黨也定調完成第一階段非艱困選區提名。黨主席吳敦義規劃7月1日將與已完成提名的立委參選人在中央黨部座談，說明輔選策略。

知情人士表示，近來黨內質疑黨中央對明年總統大選與立委選舉沒有輔選策略，這場座談會有正面回應意義，會中吳敦義將對立委提名人提示未來競選主軸方向，並發表精神講話。

此外，座談會上也將進行輔選工作講習，由黨一級主管就負責業務向立委提名人說明，組發會報告明年總統大選與立委選舉整體輔選動原策略，文傳會說明選戰聯合文宣方向，行管會與考紀會提醒政治獻金籌募規範，智庫說明黨基本政策立場與論述。

至於下周三常會後未完成提名的立委區域席次，黨務人士表示，原則上都屬較為艱困，或地方勢力較為複雜選區，待之後逐步分梯次完成提名後，會另外再找適當時間安排與吳敦義座談。

國民黨下周中常會預計將一口氣提名15席，北台灣部分包含前立委林郁方參選台北市第5選區（中正萬華）、基隆市議員宋瑋莉參選基隆市立委，東台灣部分提名宜蘭縣前縣長呂國華參選宜蘭縣，花蓮縣國際觀光醫療協會理事長黃啟嘉選花蓮縣立委。

南台灣部分將提名高雄市前市議員王齡嬌參選高雄第1選區（旗美）、立委黃昭順參選高雄第3選區（左楠）、射擊國手徐慶煌參選第4選區（林園）高雄市議員陳美雅參選高雄第6選區（新興前金）、前台南縣議員李武龍參選台南市第2選區（麻豆）。

原住民部分，平地原住民立委提名現任立委鄭天財（花蓮）與廖國棟（台東），山地原住民部分提名現任立委孔文吉與台東縣議員章正輝。

此外，近日將完成民調的新竹市與澎湖縣立委協調、初選，勝出人選也可望納入下周三常會正式提名，其中澎湖縣為與無黨團結聯盟政黨合作選區。

不過周三常會將提名名單，高雄市立委第4選區初選勝出的徐慶煌，因被認為實力偏弱，地方仍在討論是否改徵召市議員參選；第3選區黃昭順與初選對手陸委會前副主委張顯耀初選爭議餘波盪漾，也是12日提名暫緩原因，兩區周三是否提名仍有變數。