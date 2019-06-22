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韓國瑜到台中 派系大老「還人情」檯面下力挺

2019-06-22 10:49聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

高雄市長韓國瑜今到台中造勢，下午拜會地方派系大老，晚間7點出席市區的造勢活動。紅黑派系大老張清堂、顏清標都不出席，但台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、立委顏寬恒等人都到場力挺。

顏寬恒說，去年底九合一選舉，韓國瑜放下高雄的選務，兩度來台中市拉抬市長、議員選情，大家點滴在心頭，他們家的從政理念就是「吃人一口還人一斗」，藍營總統初選兄弟登山各自努力，但韓國瑜的人情一定要還。

韓國瑜台中造勢活動，紅黑派系檯面上都不站台，甚至顏清標、張清堂等人也不到場，晚間韓國瑜邀請聚餐，兩人也決定不出席，避免韓國瑜被冠上地方派系的色彩。不過派系在檯面上大力籌畫，顏家、張家的子弟兵也都會到場支持。

派系透露，去年底選舉期間，韓國瑜原本以說了不能再離開高雄，但派系大老親自南下拜託，韓國瑜親自到台中來相挺，支持盧秀燕與藍營議員，除了塞爆鎮瀾宮，還協助拍MV，這份人情點滴在心頭，韓國瑜來台中造勢，說什麼也要來還人情。

藍營議員表示，韓國瑜造勢定調為歡樂嘉年華，現場就是要呈現快樂的畫面，避免初選敵對的感覺，大家都會支持藍營初選最後的勝出者，但韓國瑜去年底來助選的人情，大家不能不來相挺。

高雄市長韓國瑜傍晚在台中辦造勢，一早已湧入人潮，支持者自備陽傘、風扇搶第一排好位...
高雄市長韓國瑜傍晚在台中辦造勢，一早已湧入人潮，支持者自備陽傘、風扇搶第一排好位置。記者陳秋雲／攝影
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高雄市長韓國瑜傍晚在台中辦造勢，一早已湧入人潮，知名的「香腸瀑布哥」已經烤起香腸...
高雄市長韓國瑜傍晚在台中辦造勢，一早已湧入人潮，知名的「香腸瀑布哥」已經烤起香腸，現場大排長龍。記者陳秋雲／攝影
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