韓國瑜到台中 派系大老「還人情」檯面下力挺

2019-06-22 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今到台中造勢，下午拜會地方派系大老，晚間7點出席市區的造勢活動。紅黑派系大老張清堂、顏清標都不出席，但台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、立委顏寬恒等人都到場力挺。

顏寬恒說，去年底九合一選舉，韓國瑜放下高雄的選務，兩度來台中市拉抬市長、議員選情，大家點滴在心頭，他們家的從政理念就是「吃人一口還人一斗」，藍營總統初選兄弟登山各自努力，但韓國瑜的人情一定要還。

韓國瑜台中造勢活動，紅黑派系檯面上都不站台，甚至顏清標、張清堂等人也不到場，晚間韓國瑜邀請聚餐，兩人也決定不出席，避免韓國瑜被冠上地方派系的色彩。不過派系在檯面上大力籌畫，顏家、張家的子弟兵也都會到場支持。

派系透露，去年底選舉期間，韓國瑜原本以說了不能再離開高雄，但派系大老親自南下拜託，韓國瑜親自到台中來相挺，支持盧秀燕與藍營議員，除了塞爆鎮瀾宮，還協助拍MV，這份人情點滴在心頭，韓國瑜來台中造勢，說什麼也要來還人情。