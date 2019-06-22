與蔡英文搭檔？張忠謀：「沒這個事，想都沒想過」

2019-06-22 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台積電創辦人張忠謀今天到高雄巨蛋，出席高雄科技大學畢業典禮，勉勵畢業生終身學習。有學者建議蔡英文找其當副手，張忠謀斷然說，「沒這個事，想都沒想過！」針對有意參選者都頻頻打出經濟牌，他表示，若有任何經濟良方，會對「民選總統」建議。

高雄科技大學今天在高雄巨蛋舉行畢業典禮，齊聚5個校區、7500名畢業生，邀請台積電創辦人張忠謀勉勵師生。

張忠謀精神奕奕，學者專家建議蔡英文找他當副手，張忠謀立即答：「沒這個事，想都沒想過！」

張忠謀妻子張淑芬，是郭台銘的表姊。張忠謀說，支持「民選總統」是自己一貫的立場。至於妻子支持誰，與他無關，也沒有沒有試著說服彼此。

面對各參選人都打經濟牌，張忠謀是否有任何良方？他表示，會若有任何良方，會對「民選總統」建議。

張忠謀以「畢業是終身學習的開始」為題，為台下7000多名師生演講。他以己身為例，從60年前從麻省理工學院畢業後，選擇第一個職場半導體小型公司，便開始「有系統、有計畫、有紀律的終身學習」。