親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
熱島高溫發燒中
政治
軍事
綜合

黃國昌自爆當年請客岳父不賞臉 館長聽完大笑六聲

2019-06-22 04:29聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

館長陳之漢與時代力量立委黃國昌昨晚一同開直播，黃國昌提起岳父2015年被旺旺中時指稱在中國大陸投資一事表示，岳父向來支持國民黨，但為了一場選舉竟遭抹黑，使其無法接受。黃國昌更自爆，岳父是深藍背景，當初和老婆交往時，岳父對他相當有意見，甚至連結婚前見家長請吃飯，都只有岳母一個人來。一同直播的館長聽到這段往事，直呼，這樣啊（台語），並接連笑了六聲。

黃國昌表示，岳父從小在外省家庭長大，立場和他截然不同，是傳統深藍思維的人。對於館長提問的，「岳父會不會看你很不爽？」黃國昌肯定地說，沒錯。

深藍背景的緣故，黃國昌跟老婆交往時，岳父的確對他相當有意見，連結婚前見家長要請吃飯，岳父都沒來，只有岳母一個人來。儘管如此，岳父卻未曾干涉過黃國昌想做的事，「即使我做的事，他站在深藍立場看了很難過，也從來沒擋我。」黃說，正因為岳父向來支持國民黨，2015年被旺旺中時指稱在中國大陸投資時才會如此生氣。

黃國昌表示，後來雙方相處久了，岳父發現到他和從媒體上看到的不太一樣，而有所改觀，直到有一天岳父更表示認同他在做的事，「那一天跟我講這件事情的時候，我老實講我很感動，真的很感動。」

黃國昌自爆岳父一開始對他相當有意見。記者／蔡晉宇攝影
黃國昌自爆岳父一開始對他相當有意見。記者／蔡晉宇攝影
分享

黃國昌館長結婚
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

頻釋政策利多？ 蔡英文：守護下一代是政府責任

2019-06-22 00:14

史上最大規模學前預算 2-4歲孩子自己帶年領3萬

2019-06-21 22:18

他批軍機疏運唬爛 中央回酸「沒常識」兩方再開火

2019-06-21 20:30

黃國昌凱道打紅媒？王浩宇：畫面好看，但還是要推法案

2019-06-21 16:19

擴大育兒津貼 蘇揆送利多：增300億幼兒照顧經費

2019-06-21 15:51

大法官不受理年改釋憲 提案監委譴責：踐踏憲法

2019-06-21 15:39

籌備七七抗議 吳敦義下周四與10黨籍縣市議長便當會

2019-06-21 15:08

民調滿意度逾6成 黃偉哲：好好做數字就會上升

2019-06-21 14:57

胡忠信爆料扁傳話勸退賴換特赦？ 扁：我何德何能

2019-06-21 14:56

台南市長重新投票支持度 黃偉哲大幅成長

2019-06-21 14:28

蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：蘇才是真正唬爛王

2019-06-21 13:47

散布農產品假訊息 最重罰30萬

2019-06-21 13:38

蔡總統參加早餐會 牧師關切同婚

2019-06-21 13:37

2014及2018人民絕望換北高市長 柯P虧韓：我比較會讀書

2019-06-21 13:14

影／蔡強調會守護家庭 牧師：婚姻家庭不好國家不會好

2019-06-21 13:11

韓國瑜明台中造勢 洪慈庸三問「發大財以外實質政見」

2019-06-21 13:07

623反親中媒體大遊行 民進黨：派代表出席

2019-06-21 11:08

支持者捐「1450元」挺民進黨 粉絲團小編笑：捐完記得下班

2019-06-21 11:07

蔡英文：宗教自由與民主生活 是台灣最關鍵影響力

2019-06-21 09:20

高市2米排水管塞1.8米…孫大千：這不算弊案 什麼才算？

2019-06-21 08:16

黨產會追徵中廣38筆已售地 趙少康：去找李登輝、劉泰英

2019-06-21 00:46

八百壯士出書 郭台銘：福利還軍公教

2019-06-21 00:21

【即時短評】政策補貼「剛好」落在選舉期間

2019-06-20 22:59

為總統大選起跑？柯Ｐ一周請假3天、連跑5縣市

2019-06-20 10:12

參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45

誇郭董工作16小時 徐旭東趕緊再說：另一位也16小時

2019-06-18 13:18

韓國瑜影片被剪接 藍委批蘇貞昌變蘇導 應道歉

2019-06-18 12:34

國民黨應停止初選直接徵召韓國瑜？62%網友反對

2019-06-17 13:21

場邊觀察／一場場造勢挺韓能否換選票 下月初選便知曉

2019-06-15 19:18

雲林女婿回岳家造勢　菜販韓國瑜要暢談農業與青年政策

2019-06-15 13:05

蔡上賴下！孫大千：贏的不光明正大，卻要輸的心服口服

2019-06-14 09:39

綠總統初選蔡英文勝出 獨派：應跟民主陣線更緊密

2019-06-13 12:43

韓國瑜高雄民調出爐！滿意度4成4、逾6成反對帶職參選

2019-06-06 12:56

承諾參選總統護台灣？ 柯Ｐ：就算乞丐也要守護台灣

2019-06-04 13:54

王金平逛林百貨 民眾合影挺他

2019-06-02 14:37

凱道起手式 韓國瑜將表述選總統和遭黑的心路歷程

2019-06-01 13:04

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00
看更多

熱門文章

高市2米排水管塞1.8米…孫大千：這不算弊案 什麼才算？

2019-06-21 08:16

蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：蘇才是真正唬爛王

2019-06-21 13:47

如果韓國瑜當總統？ 柯文哲：不敢想像

2019-06-21 13:34

獨／高雄有「台中幫」 胡志強明將出席韓國瑜台中造勢

2019-06-21 10:15

他批軍機疏運唬爛 中央回酸「沒常識」兩方再開火

2019-06-21 20:30

民進黨推公投與大選脫鉤 扁：明年大選將付出代價

2019-06-21 08:29

「國瑜夜市」晚間開張台中豪宅區 塞車看熱鬧兩樣情

2019-06-21 21:28

若當總統定辦慶富案 柯文哲：我一定大屠殺

2019-06-21 15:49

學生穿「溜之大吉」與韓國瑜合影 希望韓專心市政

2019-06-21 17:16

支持者捐「1450元」挺民進黨 粉絲團小編笑：捐完記得下班

2019-06-21 11:07

韓國瑜風度算好了？ 記得那年學生嗆扁被過肩摔嗎

2019-06-21 10:00

解讀請模範生下台 謝震武：韓國瑜讓女學生摸頭有加分

2019-06-21 11:30

蔡燦配有望？蔡英文：不是喜不喜歡 而是可不可能

2019-06-21 17:32

逾6成不支持柯韓選總統 蔡英文滿意度回春

2019-06-21 12:08

平衡報導巴拉刈的文章全消失？ 林佳新：農傳媒被河蟹了

2019-06-21 12:10

「韓國瑜選總統很OK」 國小模範生讚雙語政策幫助學生

2019-06-21 15:51

美反潛機監偵共軍經過台海 國防部：充分掌握

2019-06-21 12:06

韓國瑜明台中造勢 洪慈庸三問「發大財以外實質政見」

2019-06-21 13:07

【重磅快評】阿扁又錯了！ 小英用公投送終為反送中加油

2019-06-21 13:06

中市議員動員周末挺韓造勢 交通接駁送餐盒引韓粉不滿

2019-06-21 19:25

將與賴清德見面談團結合作 蘇貞昌：英蘇配就不必了

2019-06-21 12:32

獨／豐年社長被請辭 北市勞動局判「政黨歧視」

2019-06-21 12:07

韓說over my dead body 柯P：奇怪，你都去中聯辦了

2019-06-21 15:04

影／台東大學生問王世堅若當總統 柯文哲：國家就毀了

2019-06-21 21:29

擴大育兒津貼 蘇揆送利多：增300億幼兒照顧經費

2019-06-21 15:51

黃國昌凱道打紅媒？王浩宇：畫面好看，但還是要推法案

2019-06-21 16:19

韓國瑜明天造勢並非最大場？警：花博開幕晚宴更盛大

2019-06-21 15:38

單身青年有福啦！ 三大租屋補助9月上路

2019-06-21 14:56

羅智強：總統臉書頻貼選舉文，蔡英文犯了貪汙罪？

2019-06-21 09:48

館長、黃國昌合體嗆韓：造勢經費交代清楚

2019-06-21 23:00

他要韓國瑜不要選總統 李佳芬：孩子勇於表達值得鼓勵

2019-06-21 20:30

韓國瑜摸頭也有事？許常德：給孩子鼓勵沒更好方法嗎

2019-06-21 16:39

願景／新北熱島比台北嚴重？ 侯友宜：必大批植樹

2019-06-21 10:51

台南市長重新投票支持度 黃偉哲大幅成長

2019-06-21 14:28

柯蔡配傳聞？柯文哲自爆：蔡壁如常被叫去跟卓榮泰聊天

2019-06-21 15:36

連任須柯粉支持 林錫耀：民進黨不攻擊柯文哲

2019-06-21 16:10

黃偉哲談韓國瑜民調：運氣不好被這件事拖累

2019-06-21 15:40

籌備七七抗議 吳敦義下周四與10黨籍縣市議長便當會

2019-06-21 15:08

2014及2018人民絕望換北高市長 柯P虧韓：我比較會讀書

2019-06-21 13:14

期待柯、韓專心市政？郭台銘反應大不同

2019-06-21 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top