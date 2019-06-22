黃國昌自爆當年請客岳父不賞臉 館長聽完大笑六聲

2019-06-22 04:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



館長陳之漢與時代力量立委黃國昌昨晚一同開直播，黃國昌提起岳父2015年被旺旺中時指稱在中國大陸投資一事表示，岳父向來支持國民黨，但為了一場選舉竟遭抹黑，使其無法接受。黃國昌更自爆，岳父是深藍背景，當初和老婆交往時，岳父對他相當有意見，甚至連結婚前見家長請吃飯，都只有岳母一個人來。一同直播的館長聽到這段往事，直呼，這樣啊（台語），並接連笑了六聲。

黃國昌表示，岳父從小在外省家庭長大，立場和他截然不同，是傳統深藍思維的人。對於館長提問的，「岳父會不會看你很不爽？」黃國昌肯定地說，沒錯。

深藍背景的緣故，黃國昌跟老婆交往時，岳父的確對他相當有意見，連結婚前見家長要請吃飯，岳父都沒來，只有岳母一個人來。儘管如此，岳父卻未曾干涉過黃國昌想做的事，「即使我做的事，他站在深藍立場看了很難過，也從來沒擋我。」黃說，正因為岳父向來支持國民黨，2015年被旺旺中時指稱在中國大陸投資時才會如此生氣。