頻釋政策利多？ 蔡英文：守護下一代是政府責任

政院連兩天釋出政策利多，被質疑是政策買票，蔡英文總統（中）昨出席國家祈禱早餐會時表示，守護家庭與下一代是政府無可迴避的責任。圖為蔡接受牧師的祝禱。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 行政院長蘇貞昌前天核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，昨天又宣布今年八月起全面實施「擴大發放育兒津貼」等政策。蔡英文總統昨天表示，守護家庭與下一代是政府無可迴避的責任，會持續以政治及法律來守護每一個家庭。

蔡總統昨天出席「二○一九國家祈禱早餐會」，細數過去三年鼓勵年輕人成家的相關施政，並提及今年上半年完成「護兒四法」的修法，「來守護我們的下一代，也補強了過去社會安全網的不足」。

在蔡總統致詞前，台灣基督長老教會總會議長陳見岳表示，同性婚姻法通過，但是他仍然覺得婚姻家庭還是社會的基礎，「國家婚姻家庭若不好，國家就不會好」。陳一說完，現場掌聲及「阿門」聲不斷。但陳見岳也向蔡總統說「我祝福你當選」，如果蔡當選，相信對台灣未來可以有很大的影響力。

【記者程嘉文／台北報導】行政院前天核定內政部所提「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今年九月開始申請，總計花費約十一億元，將試辦一年。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨批評，選舉前突然推出補助，儼然「政治買票」；民進黨立委則宣稱，幫助年輕人與弱勢本來就是好事。

內政部補助的單身青年，包含租屋處與戶籍不在同一直轄縣市的就業租屋青年，條件為廿歲至四十歲、每月平均所得低於最低生活費二點五倍，且無自有住宅之未婚、離婚或喪偶者。新婚育兒家庭則為每人每月平均所得低於最低生活費二點五倍以下、且無自有住宅之兩年內新婚或育有未成年子女家庭，如已懷孕也符合條件。

所謂最低生活費，依據居住地不同而有差別。乘以二點五倍後，最高的是台北市，每月四一四五○元；最低的是金門、連江兩縣，每月二七八三八元。符合申請條件的單身青年，每月的最高補貼額度依地區不同，分為兩千六百元、三千二百元、四千元等三級；婚育家庭則為三千元、三千二百元、四千元、五千元等四級。兩類別預計各補貼一萬兩千戶。