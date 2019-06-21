史上最大規模學前預算 2-4歲孩子自己帶年領3萬

2019-06-21 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天到新北市萬里區歡迎「大鵬幼兒園」加入準公共化幼兒園的行列，並宣布政府要投入史上最大規模預算，投資孩子的學前教育。他晚間透過臉書表示，這都是為了孩子，「下一代過得更好，國家的未來就會更好」。

蘇貞昌宣布今年8月起全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，其中，在家照顧2至4歲孩子的家長，每年可領3萬元育兒津貼，有第3胎以上每年可領4萬2千元；明年學前教育預算將編列近四百億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善照顧。

蘇貞昌還說，鑑於目前全台灣的幼童專用車約4000輛，依規定逾10年必須汰換，因此政府要大力補助，每年汰換或購置400輛幼童專用車，每輛車汰換或購置補助30萬元。他指示教育部編足預算，盡速換新，讓小朋友安全上下學、也讓家長安心。

行政院去年7月發布「我國少子女化對策計畫」，其中，0至2歲育兒津貼已從去年8月起實施，今年8月起擴大發放2至4歲育兒津貼，亦即自己帶孩子的家長（未送公私立幼兒園），每月可領2500元，若有第3胎以上每月再加發1000元。不過，領取育兒津貼須符合3條件：綜所稅率未達20%的家庭；未正在領取育嬰留職停薪津貼；未接受公共、準公共化托育服務。

教育部指出，計計畫包括8年內（2017至2024年）增加公立及非營利幼兒園3000班（8萬6千個名額）；持續推動準公共化幼兒園，讓家長每月負擔不超過4500元，目前平價幼兒園（公幼及準公幼）與私幼比例提高為5比5，再加上擴大發放2至4歲育兒津貼，是歷年來最大規模的學前教育投資。

蘇貞昌表示，蔡英文總統非常重視學前教育，自行政院前院長林全及賴清德開始加強推動，「這些都不是喊口號就可以做到的」；學前教育預算將從2016年的95億元，增加至明年（2020年）的近400億元，「這是政府展現魄力，多挪出了300億元來照顧幼兒」。